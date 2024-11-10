Как починить молнию на курточке: это займет всего несколько минут

Уже самое время проверить свой зимний гардероб перед наступлением зимы. И очень часто приходится сталкиваться с проблемой неисправной молнии на одежде.

Вы могли об этом и не подозревать, однако существует невероятно простой способ починить молнию на куртке за считанные минуты, сообщает 24 Канал. Но для этого нужно знать несколько различных лайфхаков.

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Как починить молнию на куртке

Если молния начала плохо работать или не застегивается вообще, это не повод паниковать и бежать на поиски новой куртки. На самом деле разобраться с оторванным или поврежденным штифтом можно достаточно легко.

Например, если штифт оторвался, его можно восстановить самостоятельно. Для этого нужно всего несколько вещей:

тонкая трубочка для напитков;

ножницы;

зажигалка.

Для начала нужно отрезать примерно сантиметр трубочки – этого будет достаточно для того, чтобы заменить утраченную часть молнии. Один край нужно нагреть с помощью зажигалки, и когда край начнет плавиться, прижмите его, чтобы имитировать утолщение на реальном штифте.

После этого трубочку нужно прикрепить к молнии и подвинуть ее на место оторванного штифта. Если она не держится достаточно хорошо, можно использовать несколько капель клея.



Молнию можно легко отремонтировать / Фото Pexels

Если же возникают проблемы с ограничителем на молнии, то лучше всего его можно заменить с помощью нитей. Прежде всего, нужно обернуть нить вокруг края молнии несколько раз, чтобы закрепить плотным узлом – этот метод подойдет для легких курток.

Другая распространенная проблема, с которой сталкивается немало людей – выпадение собачки, или бегунка с молнии. И даже в таком случае заменять ее необязательно, достаточно будет только простого ремонта. Для этого нужно аккуратно расширить одну сторону собачки и вставить в нее молнию.

После этого слегка прижмите бегунок плоскогубцами, а в месте, где начинается застежка, сделайте несколько аккуратных стежков, чтобы зафиксировать бегунок и не допустить повторного соскакивания.

Для того, чтобы молния работала лучше, ее можно смазать – тогда можно будет забыть о проблеме затирания и заедания. Для этого лучше всего использовать обычную свечу из парафина или любое мыло. Пройдитесь по задней стороне молнии, а после этого сразу же увидите результат.