Дымоход прочистится сам собой: нужно сжечь это в печке

Люди, которые отапливают дом с помощью печи, знают, что следить за дымоходом чрезвычайно важно. И если игнорировать эту обязанность, внутри может образоваться не только сажа, но и конденсат.

Поддержание дымохода в чистоте – это непростая, но важная задача, ведь грязь и сажа в конце концов могут привести к коррозии металлической части, трещин и даже разрушению кирпича, сообщает 24 Канал.

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Как понять, что пришло время чистить дымоход

Каждый хозяин не только знает, как именно почистить дымоход, но и когда это нужно сделать. И проводить такую процедуру нужно не реже, чем раз в год. Впрочем, кроме сроков, есть и другие признаки.

Наблюдайте за печью и проверьте, не заметили ли следующего:

огонь горит слабо, а дым почти не идет в трубу, из-за чего в комнате образуется дымовая завеса;

на внутренних стенках печи появляется сажа;

звук потрескивания или гудения во время горения дров.

Все эти признаки указывают на то, что нужно почистить дымоход. Но как это сделать с минимумом усилий и максимальной эффективностью?



Дымоход нужно чистить время от времени / Фото Pexels

Кожура от картофеля

Если вы не знали, как почистить дымоход крахмалом, то здесь могут пригодиться обычные картофельные очистки. Оказывается, когда кожура картофеля сгорает, крахмал в ее составе поднимается вверх. Он пропитает сажу, а та впоследствии сама отвалится от стенок дымохода.

Если труба относительно чистая, вам будет достаточно и горсти шелухи. Но чем грязнее дымоход, тем больше шелухи нужно будет использовать.

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Средство для чистки каминов

Если случай запущен, стоит использовать более агрессивные химические средства. Под действием высокой температуры из порошков и поленьев трубочистов будут выделяться вещества, что будут размягчать сажу. В результате она будет вылетать в трубу, или просто падать вниз.

Также для очистки камина или печи можно использовать соль – это привычный продукт, который найдется на любой кухне. Впрочем, соль не поможет избавиться от налипшей копоти. Но если вы посолите дрова перед тем, как разжечь их, консервант быстро впитает влагу, и ветви и поленья будут сгорать полностью. А это значит, что копоть почти не будет образовываться.