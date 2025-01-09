Димохід прочиститься сам собою: потрібно спалити це у грубці

Люди, які опалюють будинок за допомогою печі, знають, що стежити за димоходом надзвичайно важливо. І якщо ігнорувати цей обов'язок, всередині може утворитися не тільки сажа, але й конденсат.

Підтримання димоходу в чистоті – це непросте, але важливе завдання, адже бруд та сажа зрештою можуть призвести до корозії металевої частини, тріщин та навіть руйнування цегли, повідомляє 24 Канал.

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Як зрозуміти, що настав час чистити димохід

Кожен господар не тільки знає, як саме почистити димохід, але й коли це потрібно зробити. І проводити таку процедуру потрібно не рідше, ніж раз на рік. Втім, крім термінів, є і інші ознаки.

Спостерігайте за піччю та перевірте, чи не помітили наступного:

вогонь горить слабко, а дим майже не йде в трубу, через що в кімнаті утворюється димова завіса;

на внутрішніх стінках печі з'являється сажа;

звук потріскування чи гудіння під час горіння дров.

Усі ці ознаки вказують на те, що потрібно почистити димохід. Але як це зробити з мінімумом зусиль та максимальною ефективністю?



Димохід потрібно чистити час від часу / Фото Pexels

Шкірка від картоплі

Якщо ви не знали, як почистити димохід крохмалем, то тут можуть згодитися звичайні картопляні очистки. Виявляється, коли шкірка картоплі згорає, крохмаль у її складі підіймається вгору. Він просочить сажу, а та згодом сама відвалиться від стінок димоходу.

Якщо труба відносно чиста, вам буде досить і жмені лушпиння. Та що брудніший димохід, то більше шкірки потрібно буде використати.

Засіб для чищення камінів

Якщо випадок запущений, варто використати більш агресивні хімічні засоби. Під дією високої температури з порошків та полін сажотрусів будуть виділятися речовини, що розм'якшуватимуть сажу. В результаті вона вилітатиме в трубу, або ж просто падатиме вниз.

Також для очищення каміна чи печі можна використати сіль – це звичний продукт, який знайдеться на будь-які кухні. Втім, сіль не допоможе позбутися від налиплої кіптяви. Та якщо ви посолите дрова перед тим, як розпалити їх, консервант швидко вбере вологу, і гілки та поліна згоратимуть повністю. А це значить, що кіптява майже не утворюватиметься.