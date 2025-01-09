Попри те, що кишені – це ідеальне місце для зберігання багатьох дрібничок, такий підхід може принести негаразди у життя, повідомляє 24 Канал. Тож переконайтеся, що ви не кладете туди нічого зайвого.

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Монети

Вважається, що якщо класти монети у кишені, тоді у домі не буде водитися грошей. Тож набагато краще буде зберігати усі дрібні гроші у гаманці, натомість не розкладати їх по кишенях різного одягу.

Окрім того, гроші люблять облік та порядок, і якщо ви носитимете їх у кишені, можна позбутися не тільки своїх заощаджень, але й удачі.

Фотографії

Не варто носити світлини своєї родини чи близьких людей у кишені – це може призвести до негараздів у житті цих людей. Особливо небезпечно, якщо світлина випадково пошкодиться, що у кишені дуже ймовірно. Краще знайти для фотографії інше місце – у гаманці чи вдома на столі чи на полиці.



Фото не варто носити в кишені / Фото Pexels

Зламані речі

Серед усіх речей, що не працюють, є кілька особливо небезпечних, які ніколи не можна класти до кишені – це зламаний годинник та порване намисто. Носіння таких предметів може призвести до бідності, невдач та конфліктів.

Гострі речі

Народні прикмети стверджують, що носити ножі, шпильки та ножиці у кишені не варто – так можна притягнути у життя небезпеку та позбутися гармонії у стосунках з близькими.

Чеки

Квитки на транспорт та чеки з магазинів потрібно або зберігати у спеціально відведеному місці, або ж викидати відразу. Якщо ж постійно носити їх у кишені, це може призвести до фінансових труднощів та інших проблем.