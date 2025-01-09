Душові дверцята забруднюються не лише від мильної піни, але й через воду, яка наповнена мінералами, пише 24 Канал з посиланням на Express. Через це на душовій кабіні з’являється вапняний наліт. У воді також містяться метали – кальцій, фторид та магній, які й осідають на дверцятах, роблячи їх зовсім непривабливими.

Читайте також Час викинути ці речі з кухні: вони притягують бідність

Якщо ж вода жорстка, то це означає, що вона має високу концентрацію мінералів та металів, а отже – вапняний наліт на душовій точно буде помітним. Він осідає також на кранах та плитці. Найбільше він помітний на склі душової кабіни й може зіпсувати її вигляд. Щоб не використовувати хімію, можна скористатися природним способом очищення.



Дверці душової можна легко відмити / Фото Pexels

Чим відчистити душову від нальоту

Для того, щоб відмити наліт на дверцятах душової – знадобиться звичайний столовий оцет. Та якщо не хочете, щоб у ванній погано пахнуло, можна звернути увагу на засіб, яким користуються прибиральниці у готелях.

Замість дорогих засобів вони обирають бюджетний варіант, результат якого вражає. Чудовим секретним засобом вважається меламінова губка. Вона швидко виїсть вапняний наліт, мильну піну, тож від розводів не залишиться й сліду.

Меламінова губка – це засіб для прибирання приміщень без використання хімії. Вона складається з речовини меламіну, є безпечною у використанні та не потребує додаткових миючих засобів.

Прибиральниці стверджують, що меламінова губка дає неперевершений результат, тож ніякими іншими засобами не отримати такої бездоганної обробки душової кабіни.