Душевые дверцы загрязняются не только от мыльной пены, но и из-за воды, которая наполнена минералами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Из-за этого на душевой кабине появляется известковый налет. В воде также содержатся металлы – кальций, фторид и магний, которые и оседают на дверце, делая их совсем непривлекательными.

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Если же вода жесткая, то это означает, что она имеет высокую концентрацию минералов и металлов, а значит – известковый налет на душевой точно будет заметным. Он оседает также на кранах и плитке. Больше всего он заметен на стекле душевой кабины и может испортить ее вид. Чтобы не использовать химию, можно воспользоваться естественным способом очистки.



Дверцы душевой можно легко отмыть / Фото Pexels

Чем отчистить душевую от налета

Для того, чтобы отмыть налет на дверце душевой – понадобится обычный столовый уксус. Но если не хотите, чтобы в ванной плохо пахло, можно обратить внимание на средство, которым пользуются уборщицы в гостиницах.

Вместо дорогих средств они выбирают бюджетный вариант, результат которого поражает. Замечательным секретным средством считается меламиновая губка. Она быстро выест известковый налет, мыльную пену, поэтому от разводов не останется и следа.

Меламиновая губка – это средство для уборки помещений без использования химии. Она состоит из вещества меламина, является безопасной в использовании и не требует дополнительных моющих средств.

Уборщицы утверждают, что меламиновая губка дает непревзойденный результат, поэтому никакими другими средствами не получить такой безупречной обработки душевой кабины.