Как почистить фильтр в стиральной машине: техника сразу начнет работать лучше
- Регулярная чистка фильтров стиральной машины, включая дренажный и входной, важна для ее надлежащей работы.
- Фильтры могут забиваться грязью, волосами и другими загрязнениями, что может повлиять на функциональность машины.
- Процесс чистки включает выключение машины, удаление фильтра, промывка и высушивание его, а также очистка места установки.
- Если фильтр не выкручивается легко, рекомендуется обратиться к мастеру.
Возможно, вы заметили, что стиральная машина начала хуже отжимать вещи, или же вообще отказывается работать? В таком случае обязательно нужно почистить фильтр, находящийся внутри техники.
Вы будете удивлены, насколько грязным может оказаться фильтр вашей стиральной машины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Он забивается и грязью, и пылью, и волосами. Поэтому чистка несколько раз в сезон – обязательна.
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Как почистить фильтр стиральной машины?
Прежде всего, нужно запомнить, в каких случаях нужно чистить фильтр вашей стиралки. Кроме того, что это нужно регулярно делать каждые 3 месяца, также нужно обратить внимание на такие ситуации:
- прибор издает странные звуки во время работы;
- не включается функция отжима;
- из машинки неприятно пахнет;
- устройство работает с задержками.
В стиральной машинке обычно забиваются два фильтра – дренажный и входной. Часто сливной, или дренажный фильтр расположен в правом нижнем углу машинки: это та самая незаметная квадратная часть, в которой находится сеточка. Очень часто она забивается волосами и другим мусором, попадающим в прибор во время стирки.
Впрочем, зависимости от марки, фильтр может располагаться в разных местах. В случае с горизонтальными стиральными машинками, фильтр может прятаться в другом месте.
Фильтр стиральной машины нужно чистить вовремя / Фото Pexels
А вот входной фильтр стоит искать в задней части стиральной машины. Он также может забиваться, и поэтому вода не будет поступать в прибор. Чистка входного фильтра – это задача непростая: нужно вытащить шланг, очистить его.
Кстати, ранее мы уже рассказывали о различных приметах, которые существуют о стирке. В частности объясняли, почему нельзя стирать одежду вечером.
Если вы заметили. что машинка без проблем пере, даже не издает звуков или не выделяет неприятного запаха, но после стирки вода не отходит – это также огромный признак, что забился фильтр.
Вот какой процесс чистки фильтра:
- выключите стиральную машину и вытащите из нее все вещи;
- подложите тряпку под устройство, чтобы вода не потекла на пол;
- найдите фильтр и выкрутите его против часовой стрелки;
- промойте насос под водой и высушите его;
- протрите тряпкой места возле фильтра, и внутри тоже;
- поместите сетку обратно.
Звучит очень просто, но часто у людей возникает проблема с тем, чтобы выкрутить фильтр. В таком случае нужно сильно потянуть его на себя, а после этого немного покрутить влево, а тогда снова вправо. Когда чистка не проводилась достаточно долго – это абсолютно нормально, фильтр может стать менее подвижным. Но если вытащить фильтр не получилось, обратитесь к мастерам.