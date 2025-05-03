Как почистить фильтр в стиральной машине: техника сразу начнет работать лучше

Возможно, вы заметили, что стиральная машина начала хуже отжимать вещи, или же вообще отказывается работать? В таком случае обязательно нужно почистить фильтр, находящийся внутри техники.

Вы будете удивлены, насколько грязным может оказаться фильтр вашей стиральной машины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Он забивается и грязью, и пылью, и волосами. Поэтому чистка несколько раз в сезон – обязательна.

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Как почистить фильтр стиральной машины?

Прежде всего, нужно запомнить, в каких случаях нужно чистить фильтр вашей стиралки. Кроме того, что это нужно регулярно делать каждые 3 месяца, также нужно обратить внимание на такие ситуации:

прибор издает странные звуки во время работы;

не включается функция отжима;

из машинки неприятно пахнет;

устройство работает с задержками.

В стиральной машинке обычно забиваются два фильтра – дренажный и входной. Часто сливной, или дренажный фильтр расположен в правом нижнем углу машинки: это та самая незаметная квадратная часть, в которой находится сеточка. Очень часто она забивается волосами и другим мусором, попадающим в прибор во время стирки.

Впрочем, зависимости от марки, фильтр может располагаться в разных местах. В случае с горизонтальными стиральными машинками, фильтр может прятаться в другом месте.



Фильтр стиральной машины нужно чистить вовремя / Фото Pexels

А вот входной фильтр стоит искать в задней части стиральной машины. Он также может забиваться, и поэтому вода не будет поступать в прибор. Чистка входного фильтра – это задача непростая: нужно вытащить шланг, очистить его.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о различных приметах, которые существуют о стирке. В частности объясняли, почему нельзя стирать одежду вечером.

Если вы заметили. что машинка без проблем пере, даже не издает звуков или не выделяет неприятного запаха, но после стирки вода не отходит – это также огромный признак, что забился фильтр.

Вот какой процесс чистки фильтра:

выключите стиральную машину и вытащите из нее все вещи;

подложите тряпку под устройство, чтобы вода не потекла на пол;

найдите фильтр и выкрутите его против часовой стрелки;

промойте насос под водой и высушите его;

протрите тряпкой места возле фильтра, и внутри тоже;

поместите сетку обратно.

Звучит очень просто, но часто у людей возникает проблема с тем, чтобы выкрутить фильтр. В таком случае нужно сильно потянуть его на себя, а после этого немного покрутить влево, а тогда снова вправо. Когда чистка не проводилась достаточно долго – это абсолютно нормально, фильтр может стать менее подвижным. Но если вытащить фильтр не получилось, обратитесь к мастерам.