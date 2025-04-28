Воробьи и голуби – это птицы, которых вдоволь и в городе, и в селе, и очень часто соседство с ними надоедает жителям домов, сообщает 24 Канал. И прогнать их от дома достаточно просто, если знать способ.

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Чем опасно соседство с птицами?

Первая причина очень проста – пернатые соседи порой бывают довольно надоедливы. Они часто бегают по крыше, скрежещут лапами и шумят, а также вьют гнезда. Постоянный грохот, пение и фекалии могут раздражать владельцев домов, а также усложнять жизнь.



Птицы под крышей могут быть нежелательными соседями / Фото Pexels

Во время гнездования птицы также могут поднимать много пыли и переносить грибки и бактерии. Но самая большая неприятность заключается в том, что сейчас многие современные дома утеплены специальными материалами, которые должны дышать для выполнения своих функций. А голуби и ласточки во время гнездования могут нарушить естественную вентиляцию – и это приводит к образованию конденсата и разрушению материала.

Кстати, ранее мы рассказывали, как отогнать птиц от огорода, чтобы они не уничтожали урожай.

Как можно избавиться от птиц возле дома?

Для того, чтобы птицы оставили идею гнездиться именно у вас под крышей, можно использовать несколько распространенных и проверенных временем методов.