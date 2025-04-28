Горобці і голуби – це птахи, яких вдосталь і в місті, і в селі, і дуже часто сусідство з ними надокучає мешканцям будинків, повідомляє 24 Канал. Та прогнати їх від оселі досить просто, якщо знати спосіб.
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Чим небезпечне сусідство з птахами?
Перша причина дуже проста – пернаті сусіди часом бувають досить набридливі. Вони часто бігають дахом, скрегочуть лапами та шумлять, а також в'ють гнізда. Постійний гуркіт, спів та фекалії можуть дратувати власників будинків, а також ускладнювати життя.
Птахи під дахом можуть бути небажаними сусідами / Фото Pexels
Під час гніздування птахи також можуть здіймати багато пилу та переносити грибки й бактерії. Але найбільша неприємність полягає в тому, що зараз багато сучасних осель утеплені спеціальними матеріалами, що мають дихати для виконання своїх функцій. А голуби та ластівки під час гніздування можуть порушити природну вентиляцію – і це призводить до утворення конденсату та руйнування матеріалу.
До речі, раніше ми розповідали, як відігнати птахів від городу, аби вони не нищили врожай.
Як можна позбутися птахів біля дому?
Для того, аби птахи облишили ідею гніздуватися саме у вас під дахом, можна використати кілька поширених і перевірених часом методів.
- Шиповані сітки. Коли починаєте боротьбу з непроханими гостями, варто пам'ятати, що дії мають бути спрямовані на відлякування птахів, а зовсім не на їх винищення – тож руйнувати гнізда та нищити птахів заборонено. Натомість ви можете поставити на дах сітку, яка завадить птахам на нього приземлятися.
- Опудала. На даху приватного дому можна поставити опудало у вигляді людини – на якийсь час це відлякає птахів. Недолік полягає в тому, що до опудала вони можуть досить легко знищити.
- Домашній хижак. Якщо у вас вдома є кіт, проблема з гніздами на горищі чи під карнизом, скоріш за все, навіть не з'явиться.
- Блискучі предмети. Пернатим не подобаються блискучі предмети – вони лякаються відблисків світла, і якщо ви повішаєте попід дахом шматки алюмінієвої сітки чи розрізані диски, птахи оминатимуть цю ділянку.
- Радіоприймач. Поставте ближче до балкона чи підвіконня радіоприймач. І щоразу, коли вас будуть відвідувати птахи, вмикайте його на повну гучність. Птахи не люблять гучні звуки, і гніздуватися у такому місці не будуть. Та в способу є й очевидний недолік – гучні звуки можуть викликати роздратування не тільки у голубів, але й у сусідів.
- Вода. Птахи не дуже люблять воду, тож обливання їх зі шланга відіб'є у них бажання наближатися до балкона чи тераси.
- Бляшані банки. Зберіть старі бляшанки та розвішайте їх на балконі. Від вітру вони будуть стикатися між собою та створювати неприємний для птахів шум.