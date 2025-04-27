Огородники уже давно знают, что птицы – это не просто красочные пернатые, но и угроза для ягод и плодов на огороде, сообщает 24 Канал. Поэтому бороться с их присутствием пытаются всеми возможными способами.

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Что делать, чтобы птицы улетели с огорода?

К сожалению, эффективных способов борьбы с птицами на участке существует не так уж и много. А если вы ищете к тому же и дешевые методы, тогда список можно смело сократить вдвое. Впрочем, опытные садоводы и огородники все же нашли несколько лайфхаков, что помогут вам сохранить урожай.

Биоакустические звуки . Они считаются одним из лучших способов отпугивания птиц с огорода. Нужно купить прибор, имитирующий звуки хищных птиц, и тогда все остальные будут обходить ваш участок стороной. Главное преимущество таких устройств заключается в том, что они работают на батарейках.

. Они считаются одним из лучших способов отпугивания птиц с огорода. Нужно купить прибор, имитирующий звуки хищных птиц, и тогда все остальные будут обходить ваш участок стороной. Главное преимущество таких устройств заключается в том, что они работают на батарейках. Ультразвуковой отпугиватель птиц . Птицам очень не нравится ультразвук. К тому же такой прибор будет очень полезен и для борьбы с мышами.

. Птицам очень не нравится ультразвук. К тому же такой прибор будет очень полезен и для борьбы с мышами. Барьер . Обычный барьер из сетки или шипастый забор уже могут помешать птицам попадать на вашу территорию. И тогда ваш урожай сохранить будет гораздо проще.

. Обычный барьер из сетки или шипастый забор уже могут помешать птицам попадать на вашу территорию. И тогда ваш урожай сохранить будет гораздо проще. Вода . Птицам не очень нравится вода, и если установить на огороде разбрызгиватели воды, тогда птицы не будут надолго опускаться на грядки.

. Птицам не очень нравится вода, и если установить на огороде разбрызгиватели воды, тогда птицы не будут надолго опускаться на грядки. Визуальные отпугиватели птиц – они имитируют глаз дикой птицы, или же ее голову, но есть и модели, что полностью повторяют макет хищника, что атакует. Такие отпугиватели могут даже качаться на ветру, имитируя полет.

Очень часто птицы также селятся и в жилищах людей. Ранее мы уже рассказывали, что делать, чтобы птицы не вили гнезда в доме.

Также очень часто используют различные отражатели света с шумовым эффектом, например ленты, подвески и диски, сверкающие на солнце. Вешают их обычно там, где не хотят видеть птиц, и этот способ может оказаться достаточно эффективным – и только сначала. Нужно быть готовыми к тому, что пернатые довольно быстро привыкают к шуму и свету, а эффект отражатели дают только в ветреную и солнечную погоду.



Отпугнуть птиц от огорода вполне возможно / Фото Pexels

Еще один надежный способ, которым можно воспользоваться – это изготовление чучела. Этот метод был популярным издавна не просо так; из подручных средств можно соорудить на огороде подобие человека – но и такой метод будет работать относительно недолго.