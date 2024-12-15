Очищать краны от известкового налета нужно регулярно, чтобы он не становился устаревшим – ведь в таком случае избавиться от него будет гораздо сложнее, сообщает 24 Канал.

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Чем почистить кран от известкового налета

Дома вы можете легко приготовить простое средство, которое поможет с очисткой многих видов грязи: жира, известкового налета и застарелых пятен. Для того, чтобы приготовить очиститель, вам нужно взять брусок хозяйственного мыла и натереть его на терке.

После этого добавьте к нему немного пищевой соды, 5 капель нашатырного спирта и разведите смесь водой, чтобы она напоминала пасту. Средство, что у вас получилось, нужно нанести на кран и оставить так всего на несколько минут.

После этого еще раз потрите кран щеткой и качественно смойте средство водой. Вы сразу же заметите, что кран стал чистым и блестящим.



Кран может помыть очень легко / Фото Pexels

Но это не единственный способ. Можно использовать и другое средство, которое будет не менее эффективным, а именно – уксус. Основное его преимущество заключается в том, что средство полностью натуральное, и оно может качественно расщеплять и растворять известковый налет. Все, что нужно сделать – это распылить на кран жидкость.

Или же вы можете намочить салфетку из микрофибры уксусом и обернуть ткань вокруг крана. Так оставьте ее на полчаса, а после этого промойте кран водой. От такой очистки он будет просто сиять.