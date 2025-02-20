Известковый налет с унитаза исчезнет моментально: простой лайфхак от бабушки

Поддерживать унитаз в белоснежном виде это непростая задача даже для тех людей, что регулярно проводят качественную уборку. Ведь на стенках со временем начинает накапливаться неприятный известковый налет.

Уборка туалета – это та неприятная обязанность, которую хочется сократить до минимума, сообщает 24 Канал. Впрочем, если проводить ее недостаточно регулярно, это может привести к тому, что санузел покроется неприятным желтым налетом, избавиться от которого будет непросто.

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Как почистить унитаз от известкового налета?

В магазинах можно найти немало специальных средств для чистки ванной и унитаза, но далеко не все хотят использовать на них агрессивную химию. И если вы хотите сэкономить или воспользоваться более экологичными альтернативами, можно попробовать несколько народных методов, которые уже годами доказывают свою эффективность.

Бабушки уже десятками лет для удаления известкового налета используют обычный раствор уксуса: нужно развести столовый уксус в соотношении 1:1, а потом залить им унитаз и оставить на ночь.



Известковый налет можно легко отмыть / Фото Pexels

После этого нужно почистить налет щеткой и оставить средство еще на 30 минут, чтобы оно окончательно расправилось с загрязнениями. Также к уксусу можно добавить и пищевую соду, чтобы чистка была еще более эффективной. Такой метод поможет разобраться не только с известковым налетом, но и с мочевым камнем, что часто образуется на унитазах.

Вот как использовать уксус и соду для чистки туалета:

залейте в унитаз 1 – 2 стакана уксуса;

добавьте стакан соды;

дайте смеси постоять 15 – 30 минут, а после этого почистите все качественно щеткой.

Еще один популярный метод очистки унитаза народными подручными средствами – это лимонная кислота. Для того, чтобы она подействовала, нужно всего 3 – 4 ложки продукта: засыпьте их прямо в унитаз, а после этого оставьте на несколько часов, а лучше на ночь. Впоследствии туалет нужно почистить щеткой и смыть воду.