Кухонные шкафы будут сиять чистотой: вот как отмыть их от жира
Источник:"Чистота"
Кухня это, бесспорно, самое грязное место во всем доме. И даже если вы привыкли убирать столешницы и плиту, жир на дверцах шкафов может стать неприятной неожиданностью.
Кухня – это место, где большинство людей проводит немало времени. Там и готовится еда, и проводятся ужины и обеды, а иногда – даже отдых за чашкой чая. Поэтому нужно позаботиться, чтобы все части комнаты были чистые, в том числе и кухонные шкафы, пишет "Чистота".
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Как почистить кухонные шкафы
Перед тем, как начинать мыть шкафы, нужно также точно определить, какие средства и материалы можно использовать для их очистки, а чего нужно избегать любой ценой. Поэтому время разобрать самые популярные виды фасадов шкафов.
- Глянцевые и пленочные. Этот материал может выглядеть красиво, но за его уходом кроются определенные правила. Нельзя чистить такие шкафы чистым спиртом, щелочными веществами, твердой губкой и кипятком или просто горячей водой.
- Деревянные фасады. Дерево – это красиво, но проблемно в чистке. Мало того, что его нельзя интенсивно мочить, но и с химикатами нужно быть очень осторожными. Можно вместо этого использовать твердые губки, но забывать о деликатности все-таки не стоит. Впрочем, дерево очень быстро впитывает жир, и это точно минус.
- Стеклянные шкафы. Эти – одни из самых неудобных, ведь на них остаются разводы, следы от грязи, а также быстро собирается жир. Но отчистить можно обычным средством для зеркал и окон.
Шкафы на кухне нужно чистить / Фото Pexels
Какие средства использовать для очистки?
Если вы хотите эффективно помыть шкафчики дома, обычного средства для чистки может быть недостаточно. Но бежать в магазин не стоит: дома может найтись все необходимое для того, чтобы убрать жир с поверхностей.
- Разрыхлитель. Вы будете удивлены, и он может творить чудеса с жиром на кухонных шкафчиках. Нужно смешать упаковку продукта с 2 ложками воды. Когда образуется пена, подождите 2 – 3 минуты, а тогда начинайте чистку.
- Сода и уксус. Эта комбинация может устранить практически все загрязнения, особенно если вы еще и капнете туда немного моющего средства. Лучше всего будет убедиться и проверить метод перед использованием на небольшом кусочке поверхности.
- Таблетки для посудомойки и нашатырный спирт. Если у вас есть посудомоечная машина, тогда вы точно имеете средство, которое идеально справится с жиром. Добавьте к таблетке, растворенной в кипятке, несколько ложек нашатырного спирта. После этого можно начинать чистку.