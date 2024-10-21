Кухонные шкафы будут сиять чистотой: вот как отмыть их от жира

Кухня это, бесспорно, самое грязное место во всем доме. И даже если вы привыкли убирать столешницы и плиту, жир на дверцах шкафов может стать неприятной неожиданностью.

Кухня – это место, где большинство людей проводит немало времени. Там и готовится еда, и проводятся ужины и обеды, а иногда – даже отдых за чашкой чая. Поэтому нужно позаботиться, чтобы все части комнаты были чистые, в том числе и кухонные шкафы, пишет "Чистота".

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Как почистить кухонные шкафы

Перед тем, как начинать мыть шкафы, нужно также точно определить, какие средства и материалы можно использовать для их очистки, а чего нужно избегать любой ценой. Поэтому время разобрать самые популярные виды фасадов шкафов.

Глянцевые и пленочные. Этот материал может выглядеть красиво, но за его уходом кроются определенные правила. Нельзя чистить такие шкафы чистым спиртом, щелочными веществами, твердой губкой и кипятком или просто горячей водой.

Этот материал может выглядеть красиво, но за его уходом кроются определенные правила. Нельзя чистить такие шкафы чистым спиртом, щелочными веществами, твердой губкой и кипятком или просто горячей водой. Деревянные фасады. Дерево – это красиво, но проблемно в чистке. Мало того, что его нельзя интенсивно мочить, но и с химикатами нужно быть очень осторожными. Можно вместо этого использовать твердые губки, но забывать о деликатности все-таки не стоит. Впрочем, дерево очень быстро впитывает жир, и это точно минус.

Дерево – это красиво, но проблемно в чистке. Мало того, что его нельзя интенсивно мочить, но и с химикатами нужно быть очень осторожными. Можно вместо этого использовать твердые губки, но забывать о деликатности все-таки не стоит. Впрочем, дерево очень быстро впитывает жир, и это точно минус. Стеклянные шкафы. Эти – одни из самых неудобных, ведь на них остаются разводы, следы от грязи, а также быстро собирается жир. Но отчистить можно обычным средством для зеркал и окон.



Шкафы на кухне нужно чистить / Фото Pexels

Какие средства использовать для очистки?

Если вы хотите эффективно помыть шкафчики дома, обычного средства для чистки может быть недостаточно. Но бежать в магазин не стоит: дома может найтись все необходимое для того, чтобы убрать жир с поверхностей.