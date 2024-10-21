Уход за бельем – это настоящая головоломка. Его нужно стирать часто, но от частой стирки оно чрезвычайно быстро изнашивается, то что же тогда делать? Porady 24 подобрали рекомендации, которые помогут сохранить элементы гардероба целыми.

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Как правильно стирать нижнее белье

Первое, что рекомендуют по стирке нижнего белья – это ручная стирка. Впрочем, если вы все же выбрали вариант со стиральной машинкой, тогда нужно непременно выбирать режим "деликатной стирки". Старайтесь также использовать жидкое стиральное средство, а не порошок, ведь он может оставить мыльные следы на белье.

И, конечно же, никогда нельзя использовать кондиционеры и отбеливатели любого типа. Они содержат хлор, а он вредит эластан, и трусы и бюстгальтеры из-за этого начнут быстрее растягиваться и портиться.



Нижнее белье нужно стирать правильно / Фото Pexels

Во время стирки также нужно использовать холодный режим и температуру не выше, чем 30 градусов. Кроме того, нижнее белье всегда нужно стирать отдельно от остальной одежды, если вы не хотите его повредить. Также сортировка по цвету обязательна.

Перед тем, как положить в стиральную машину бюстгальтер, не забудьте застегнуть все крючки, ведь во время стирки они могут о что-то зацепиться и повредить одежду. Используйте специальный сетчатый мешок, который поможет сохранить вещи целыми.

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Но что делать, если на одежде есть пятна? Тогда вывести их необходимо перед основным циклом стирки. Или это пятна от пота, или от крови, желательно предварительно застирать их в ручную с использованием специальных мягких средств.

И главное правило, о котором забывает немало людей – нижнее белье ни за что нельзя сушить на батарее. Можно высушивать его только на воздухе, иначе деликатные ткани могут деформироваться и выгореть.