Догляд за білизною – це справжня головоломка. Її потрібно прати часто, але від частого прання вона надзвичайно швидко зношується, то що ж тоді робити? Поради 24 підібрали рекомендації, які допоможуть зберегти елементи гардероба цілими.

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Як правильно прати спідню білизну

Перше, що рекомендують щодо прання спідньої білизни – це ручне прання. Втім, якщо ви все ж обрали варіант з пральною машинкою, тоді потрібно неодмінно обирати режим "делікатного прання". Намагайтеся також використовувати рідкий пральний засіб, а не порошок, адже він може залишити мильні сліди на білизні.

І, звісно ж, ніколи не можна використовувати кондиціонери та відбілювачі будь-якого типу. Вони містять хлор, а він шкодить еластан, і труси та бюстгальтери через це почнуть швидше розтягуватися та псуватися.



Спідню білизну потрібно прати правильно / Фото Pexels

Під час прання також потрібно використовувати холодний режим та температуру не вищу, ніж 30 градусів. Окрім того, спідню білизну завжди потрібно прати окремо від решти одягу, якщо ви не хочете її пошкодити. Також сортування за кольором обов'язкове.

Перед тим, як покласти у пральну машину бюстгальтер, не забудьте застібнути усі гачки, адже під час прання вони можуть об щось зачепитися та пошкодити одяг. Використовуйте спеціальний сітчастий мішок, який допоможе зберегти речі цілими.

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Але що робити, якщо на одязі є плями? Тоді вивести їх необхідно перед основним циклом прання. Чи це плями від поту, чи від крові, бажано попередньо запрати їх в ручну з використанням спеціальних м'яких засобів.

І головне правило, про яке забуває чимало людей – спідню білизну нізащо не можна сушити на батареї. Можна висушувати її тільки на повітрі, інакше делікатні тканини можуть деформуватися та вигоріти.