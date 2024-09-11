Липучки состоят из сотен крошечных нейлоновых крючков и петель, которые могут легко сочетаться между собой. И очень часто с ними возникают проблемы, ведь крючки сочетаются не только с петлями, но и с мусором, грязью и ворсинками. И все же почистить липучки может быть очень просто.

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Еще одна липучка

Один из самых простых трюков очистки липучки заключается в том, чтобы взять еще одну такого же типа и потереть шершавые стороны друг о друга по ворсу в одном направлении. Этот метод может привести к тому, что вся грязь, которая запуталась в липучке, соберется в комок и легко отсоединится.

Шпилька

Для того, чтобы почистить крошечные ворсинки, которые будет трудно ухватить, эксперты рекомендуют использовать булавку или швейную иглу. ее нужно вставить под углом в ворс и осторожно поднимать. Впрочем, действовать нужно осмотрительно, чтобы не порвать петельки и не повредить маленькие крючки.

Зубная щетка

Чистая сухая зубная щетка может стать отличным методом очистки старой липучки. Вам нужно проводить ею осторожно в противоположном направлении от ворса, чтобы удалить весь ненужный мусор, что забился внутрь.



Зубной щеткой можно отчистить липучку / Фото Pexels

Скотч

Для мелких частиц, которые попали в труднодоступные места липучки, вы можете воспользоваться скотчем. Все, что вам нужно сделать – это взять кусочек скотча и приклеить его прямо к липучке. А для более крупных участков вы можете попробовать покатать по ней валик для ворса – он также будет достаточно эффективным.

Пылесос

Конечно, вам нужно будет снять насадку с пылесоса перед тем, как пройтись им по липучке. Однако это будет эффективным методом очистки больших липучек от пыли – например, тех, что прикреплены к мебели или ковриков.