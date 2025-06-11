Чистка мангала и гриля от нагара: жир исчезнет на глазах

В летнее время гриль и мангал используется особенно часто. Если его систематически не чистить, то со временем может образоваться нагар. Из-за остатков пищи, пепла и нагара, мясо на мангале будет плохо прожариваться внутри, поэтому его обязательно после каждого использования надо мыть.

Если пропускать момент чистки, то сгоревший жир и масло способны придать мясу неприятный привкус, пишет 24 Канал. Почистить мангал и гриль очень легко. Для этого нужно воспользоваться несколькими действенными методами, от которых в восторге все дачники.

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Как помыть мангал и гриль от нагара

Чтобы отчистить гриль от жира, нужно воспользоваться пищевой водой. В 1,5 стаканах воды разведите 0,5 стакана воды. Этой пастой почистите гриль с помощью щетки, а остатки уберите влажной тряпкой или бумажными полотенцами. Специалисты говорят, что порошок из соды способен эффективно удалить даже старые накопления жира.

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К натуральному средству входит также раствор уксуса и воды, разведенный в одинаковой пропорции. Нужно лишь распылить жидкость на инструменты (гриль, шампуры), подержать несколько часов, а потом протереть губкой и вымыть чистой водой.



Способы мытья мангала / Фото Pexels

Мангал можно отчистить с помощью обычной кухонной фольги. Браться за мытье стоит через некоторое время после использования, поскольку тепло лучше размягчает жир и нагар. Фольгу нужно смять и тщательно протереть ею стенки мангала. Горячая поверхность поможет жиру быстро размягчиться и легко избавиться от нагара.

А еще помогает даже обычная сырая картошка, которая хорошо впитывает жир под действием высокой температуры. Нужно разрезать картофель пополам и насадить на шампур, а горячую решетку протереть срезом картофелины.

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Очистить средства для барбекю можно с помощью специальных химических средств, которые помогают быстро растворить жир и загрязнения.