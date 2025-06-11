Чистка мангала та грилю від нагару: жир зникне на очах

У літню пору гриль та мангал використовується особливо часто. Якщо його систематично не чистити, то з часом може утворитися нагар. Через залишки їжі, попіл та нагар, м’ясо на мангалі буде погано просмажуватися всередині, тому його обов’язково після кожного використання треба мити.

Якщо пропускати момент чистки, то згорілий жир та олія здатні надати м’ясу неприємного присмаку, пише 24 Канал. Почистити мангал та гриль дуже легко. Для цього потрібно скористатися кількома дієвими методами, від яких в захваті всі дачники.

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Як помити мангал та гриль від нагару

Щоб відчистити гриль від жиру, потрібно скористатися харчовою водою. У 1,5 склянках води розведіть 0,5 склянки води. Цією пастою почистіть гриль за допомогою щітки, а залишки приберіть вологою ганчіркою чи паперовими рушниками. Фахівці кажуть, що порошок з соди здатен ефективно видалити навіть старі накопичення жиру.

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До натурального засобу входить також розчин оцту й води, розведений в однаковій пропорції. Потрібно лише розпорошити рідину на інструменти (гриль, шампури), потримати кілька годин, а тоді протерти губкою й вимити чистою водою.



Способи миття мангала / Фото Pexels

Мангал можна відчистити за допомогою звичайної кухонної фольги. Братися за миття варто через певний час після використання, оскільки тепло краще розм’якшує жир та нагар. Фольгу потрібно зім’яти та ретельно протерти нею стінки мангала. Гаряча поверхня допоможе жиру швидко розм’якшитися й легко позбутися нагару.

А ще допомагає навіть звичайна сира картопля, яка добре вбирає жир під дією високої температури. Потрібно розрізати картоплю навпіл та насадити на шампур, а гарячу решітку протерти зрізом картоплини.

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Очистити засоби для барбекю можна за допомогою спеціальних хімічних засобів, які допомагають швидко розчинити жир та забруднення.