Усі господарі хочуть мати чисті та охайні вікна, однак не завжди виходить їх тримати в гарному стані, бо після миття часто спостерігаються розводи, пише 24 Канал.

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Спеціальні засоби для миття вікон добре прибирають бруд, але розводи все одно залишаються, тому фахівці склали список дієвих методів, які потішать вас результатом.

Як помити вікна без розводів

Для того, щоб на вікнах не залишалося розводів, рекомендовано їх мити в безвітряну та хмарну погоду. Коли на вулиці буде гріти сонце, то миючий засіб почне швидко висихати й утворяться розводи.

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Чистити вікна можна звичайним засобом, який призначений для їхнього миття. Втім, можна скористатися й народними методами для тих, хто не хоче використовувати хімію.

Крохмаль

Зі скляними поверхнями чудово справляється крохмаль. Речовина здатна приголомшити результатом без розводів. Для створення розчину, потрібно 0,5 літрів води розвести з 50 грамами картопляного крохмалю. Цим засобом можете розпочинати обробку скла. Після того, як протрете ганчіркою вікна, пройдіться ще додатково паперовою серветкою зверху.



Поради, які врятують вікна від розводів / Фото Pexels

Лимон

У склянці води розведіть 50 міліграмів лимонного соку й за допомогою пульверизатора нанесіть розчин на скло. Після того, як вікна висохнуть, протріть їх чистою та сухою ганчіркою.

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Нашатирний спирт

Від розводів на вікнах добре допомагає нашатирний спирт. До склянки води треба додати кілька крапель засобу, перелити розчин в розпилювач та нанести на скло. Далі треба лише витерти все ганчіркою насухо. Цей метод помічний, але потребує ще відкриття вікон. Нашатирний спирт має їдкий запах, який треба вивести.