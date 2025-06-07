Підіймати знайдені на вулиці чи біля дверей речі може бути небезпечно, адже на них можуть бути прокльони від недоброзичливців, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Куряче яйце

Звісно ж, найнебезпечнішим "підкладом" може стати куряче яйце – саме його відьми найчастіше використовують для того, аби накликати на іншу людину неприємності, біди та бідність. Яйце може бути і свіжим, і вже протухлим, але обов'язково цілим.

З яйцем можна передати іншій людині свої проблеми та хвороби, а також зробити пристріт на цілий дім.

До речі, раніше ми ділилися, в який день краще садити квочку.

Монета

Одна чи кілька монет, знайдені біля дому, можуть віщувати серйозні неприємності – такий пристріт може призвести до розорення, бідності та непередбачуваних витрат. Тож коли хтось, кого ви погано знаєте, пропонує вам монету, краще відмовитися.

Якщо ж ви знайшли монету, її точно не варто торкатися руками – набагато краще буде змести на совок віником, а саму монету згодом викинути в річку.

Гральна карта чи карта Таро

Підкинута карта може містити на собі сильний пристріт чи навіть прокляття, як переконують езотерики. Найчастіше спалювання гральної карти, втім, із читанням молитов, допомагає позбутися непроханого чаклунства.



Гральна карта може бути небезпечною / Фото Pexels

Нитка з голкою

Дуже часто такий "подарунок" можна знайти у особистих речах чи у одязі – іноді голки підкладають в перину, матрац чи подушку. Зім'ятий чи скручений клубок ниток та голка в ньому не обіцяють нічого доброго: таким чином намагаються повпливати на здоров'я людини.

Якщо ви знайшли такий "підклад", краще все знайдене спалити, а тоді викинути попіл. Робити це потрібно якомога далі за межами дому.

Земля в хустці

Можливо, вам доводилося чути про те, що з кладовища ніколи не можна нічого виносити, і особливо – землю. Якщо ви знайдете землю у хустці чи носовичку неподалік своєї оселі, це може бути порча на тяжку хворобу чи негаразди.

Таку землю потрібно окропити святою водою та винести якомога далі від дому.