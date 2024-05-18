Самый простой способ помыть микроволновую печь: она будет блестеть от чистоты

Микроволновая печь нуждается в регулярной чистке, если вы хотите, чтобы она служила вам годами без нареканий. Но иногда убрать застарелый жир может быть непросто.

Многие люди используют микроволновую печь почти каждый день, и поэтому она может очень быстро загрязняться. И для того, чтобы отсрочить уборку, вам стоит использовать специальную крышку, которой нужно накрывать пищу.

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Как помыть микроволновку содой

Пищевая сода может быть очень хорошим способом для мытья микроволновой печи, ведь она очень универсальна. Для того, чтобы почистить этим продуктом бытовой прибор, вам понадобятся:

2 – 3 столовые ложки соды;

миска для микроволновки;

2 стакана воды;

губки, щетки и сухие тряпки.

Прежде всего вам нужно насыпать соду в емкость с водой и поставить в микроволновку на 10 – 15 минут и включить ее на максимальную мощность. После того, как это время закончится, вам нужно будет не открывать дверцу в течение нескольких минут.

После этого грязь на стенках размякнет, и ее можно будет достаточно легко вымыть с помощью простой тряпки.



Микроволновая печь нуждается в чистке / Фото Pexels

Как помыть микроволновку лимоном

Лимон – это еще один продукт с вашей кухни, который может быть полезным для чистки микроволновки. Для этого нужно взять:

1 – 2 стакана воды;

лимон;

миску для микроволновки;

губки, сухие тряпки и щетки.

В миску налейте воду и выжмите туда же лимонный сок. Остатки фрукта нужно также нарезать и положить в емкость. Затем поместите ее в микроволновку на 10 – 15 минут на большую мощность.

Печь не стоит открывать еще в течение 5 минут. После этого стены микроволновки нужно просто потереть губкой и тряпкой.