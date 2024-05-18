Не все знают, как часто поливать цветы, как именно – сверху или снизу и когда именно лучше всего осуществлять увлажнение растений. Разобравшись в этом вопросе, рекомендуем просмотреть несколько обязательных правил, которые могут вам пригодиться.

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Поддерживайте равномерную влажность

Растения любят равномерное увлажнение, поэтому все цветы подливайте одинаковым количеством воды. Важно не перелить слишком много воды, иначе растение может начать гнить.

Поливайте несколько раз в неделю

Ежедневно подливать цветы не стоит, поэтому выделите для себя один или два полива в неделю. Садоводы говорят, что лучше поливать цветы реже, но обильно, чем часто и мало.

Поливайте утром или вечером

Лучше всего осуществлять полив утром или вечером. Когда почва охлажденная, то из нее испаряется меньше воды, чем на разогретой почве днем, а растения обеспечат себя достаточным количеством воды до дневной жары.



Не стоит цветы подливать в обеденное время / Фото Pexels

Не поливайте листья

Мокрые листья могут стать больными. Если во влажном состоянии они будут в течение всей ночи, то на листьях может возникнуть листовая плесень. На листьях, которые влажные на палящем солнце могут появиться следы ожога.

Следите, чтобы вода попадала к корням

Во время правильного полива, вода должна в достаточном количестве попадать к корням. Очень часто вода просачивается только в верхние сантиметры почвы, поэтому лейте столько воды, чтобы точно понимать, что вода достигла корней.

Распределяйте полив

Полив только в одну точку приводит к худшему усвоению питательных веществ в почве, поэтому распределяйте воду по всей площади и поливайте вокруг растения.

Избегайте переувлажнения

Слишком интенсивный полив подавляет проникновение воздуха к корням из почвы, поэтому лишение кислорода плохо влияет на растение.