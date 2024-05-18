Не всі знають, як часто поливати квіти, як саме – зверху чи знизу та коли саме найкраще здійснювати зволоження рослин. Розібравшись в цьому питанні, рекомендуємо проглянути кілька обов’язкових правил, які можуть стати вам у нагоді.

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Підтримуйте рівномірну вологість

Рослини люблять рівномірне зволоження, тому всі квіти підливайте однаковою кількістю води. Важливо не перелити занадто багато води, інакше рослина може почати гнити.

Поливайте кілька разів на тиждень

Щодня підливати квіти не варто, тому виділіть для себе один чи два поливи на тиждень. Садівники кажуть, що краще поливати квіти рідше, але рясно, ніж часто й мало.

Поливайте вранці або ввечері

Найкраще здійснювати полив вранці або ввечері. Коли ґрунт охолоджений, то з нього випаровується менше води, ніж на розігрітому ґрунті вдень, а рослини забезпечать себе достатньою кількістю води до денної спеки.



Не варто квіти підливати в обідню пору / Фото Pexels

Не поливайте листя

Мокре листя може стати хворим. Якщо у вологому стані воно буде впродовж всієї ночі, то на листках може виникнути листова цвіль. На листі, яке вологе на палючому сонці можуть з’явитися сліди опіку.

Слідкуйте, щоб вода потрапляла до коріння

Під час правильного поливу, вода повинна в достатній кількості потрапляти до коріння. Дуже часто вода просочується лише у верхні сантиметри ґрунту, тому лийте стільки води, щоб точно розуміти, що вода досягнула коріння.

Розподіляйте полив

Полив тільки в одну точку призводить до гіршого засвоєння поживних речовин у ґрунті, тому розподіляйте воду по всій площі та поливайте навколо рослини.

Уникайте перезволоження

Занадто інтенсивний полив пригнічує проникнення повітря до коренів з ґрунту, тому позбавлення кисню погано впливає на рослину.