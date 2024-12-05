Даже самый старый налет отпадет от чайника: вот как его почистить

Налет на чайниках –что электрических, что обычных, это довольно привычное дело. Обычно образуется он из-за жесткой воды, и если посуду не чистить, со временем это может повлиять на качество напитков, которые вы готовите.

Если вы заглянули в чайник и обнаружили, что изнутри он весь покрылся налетом и белой известковой накипью, действовать нужно сразу же, сообщает 24 Канал со ссылкой на Moyo.

Интересно 6 запрещенных подарков на святого Николая: принесут беду и несчастье

Лимонная кислота

Первый способ, который стоит попробовать, если вы заметили накипь в чайнике – это лимонная кислота, или дольки свежего лимона. Это не только эффективный, но и копеечный метод, который работает и с эмалированными, и с электрическими чайниками. На литр воды вам нужно использовать четверть лимона или же несколько ложек кислоты.

Залейте чайник водой, доведите ее до кипения и оставьте охлаждаться. После этого вылейте содержимое и несколько раз сполосните сосуд – и грязи как не бывало.



Чайник можно почистить лимонной кислотой / Фото Pexels

Уксус

Подходит этот метод для металлических, пластмассовых и стеклянных электрических чайников. Для чистки нужен 9% уксус, но применять его нужно осторожно – особенно людям, которые являются чувствительными к сильным запахам.

На литр воды добавляйте 100 миллилитров уксуса и прокипятите смесь. Дайте остыть и сполосните чайник. Если осадок остался, протрите чайник чистым спонжиком.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Газированная вода

Газировка может быть очень эффективной для отчистки накипи. Для очистки вы можете использовать любой сладкий газированный напиток и действовать так:

откройте бутылку и подождите, пока выветрятся все газы;

залейте в чайник наполовину и прокипятите;

после этого промойте емкость.

Остатки фруктов и овощей

Кожуры от яблок, груш или даже мытой картошки могут стать очень полезными в борьбе с накипью. Их нужно забросить внутрь чайника и прокипятить. Фрукты богаты природными кислотами и могут смягчить отложения накипи, поэтому этот метод точно стоит того, чтобы его попробовать.