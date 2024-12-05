В Украине святой Николай обычно кладет подарки детям под подушку. Только в некоторых регионах подарки могут класть также и в сапожки, сообщает 24 Канал. Вот только приметы подсказывают, что далеко не все подарки являются подходящими для этого праздника.

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Деньги

Оказывается, дарить на святого Николая деньги не стоит, ведь он считается защитником обездоленных, и такой дар будет просто неуместным. И, кроме того, немало эзотериков убеждены, что такой подарок может привести к финансовым трудностям и у человека, который дарит, и у того, кому деньги дают.

Впрочем, допускается подарок небольшой суммы денег – в случае, если ребенок собирает на какую-то большую мечту.

Гаджеты

Праздник Николая – прежде всего семейный, призван объединять и сближать. Некоторые эзотерики считают, что дарить телефоны, планшеты или ноутбуки – не лучшая идея, ведь это нарушит традицию праздника.

Некоторые игрушки

День святого Николая – это хороший и теплый праздник, и дарить на него игрушечное оружие точно не стоит. Поэтому такие подарки лучше вычеркнуть из своего списка покупок и отложить до другого случая.



Игрушечное оружие на Николая дарить нельзя / Фото Pexels

Часы

Даже красивые и декоративные часы как подарок могут предусматривать негативный контекст. Дело в том, что многие культуры ассоциируют с часами конец дружбы, отношений или даже семейных связей.

Духи

Такой подарок также может быть символом плохих отношений, ведь духи имеют свойство испаряться, а это может означать недолговечность дружбы или любви.

Острые предметы

Не стоит также дарить в этот день ножи, ножницы или любые другие предметы с острым лезвием. Они вроде бы могут "резать" отношения между дарителем и получателем.