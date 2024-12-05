В Україні святий Миколай зазвичай кладе подарунки дітям під подушку. Тільки в деяких регіонах подарунки можуть класти також і в чобітки, повідомляє 24 Канал. Ось тільки прикмети підказують, що далеко не всі подарунки є підхожими для цього свята.

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Гроші

Виявляється, дарувати на святого Миколая гроші не варто, адже він вважається захисником знедолених, і такий дар буде просто недоречним. І, окрім того, чимало езотериків переконані, що такий подарунок може призвести до фінансових труднощів і в людини, яка дарує, і в того, кому гроші дають.

Втім, допускається подарунок невеликої суми грошей – у випадку, якщо дитина збирає на якусь велику мрію.

Гаджети

Свято Миколая – перш за все сімейне, покликане об'єднувати та зближувати. Деякі езотерики вважають, що дарувати телефони, планшети чи ноутбуки – не найкраща ідея, адже це порушить традицію свята.

Деякі іграшки

День святого Миколая – це добре та тепле свято, і дарувати на нього іграшкову зброю точно не варто. Тож такі подарунки краще викреслити зі свого списку покупок та відкласти до іншої нагоди.



Іграшкову зброю на Миколая дарувати не можна / Фото Pexels

Годинники

Навіть гарні та декоративні годинники як подарунок можуть передбачати негативний контекст. Річ у тому, що чимало культур асоціюють з годинниками кінець дружби, стосунків чи навіть сімейних зв'язків.

Парфуми

Такий подарунок також може бути символом поганих стосунків, адже парфуми мають властивість випаровуватися, а це може означати недовговічність дружби чи кохання.

Гострі предмети

Не варто також дарувати в цей день ножі, ножиці чи будь-які інші предмети з гострим лезом. Вони начебто можуть "різати" стосунки між дарувальником та одержувачем.