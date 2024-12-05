В Україні святий Миколай зазвичай кладе подарунки дітям під подушку. Тільки в деяких регіонах подарунки можуть класти також і в чобітки, повідомляє 24 Канал. Ось тільки прикмети підказують, що далеко не всі подарунки є підхожими для цього свята.

Цікаво Не лише телефон: ось що можна зарядити від павербанка

Гроші

Виявляється, дарувати на святого Миколая гроші не варто, адже він вважається захисником знедолених, і такий дар буде просто недоречним. І, окрім того, чимало езотериків переконані, що такий подарунок може призвести до фінансових труднощів і в людини, яка дарує, і в того, кому гроші дають.

Втім, допускається подарунок невеликої суми грошей – у випадку, якщо дитина збирає на якусь велику мрію.

Гаджети

Свято Миколая – перш за все сімейне, покликане об'єднувати та зближувати. Деякі езотерики вважають, що дарувати телефони, планшети чи ноутбуки – не найкраща ідея, адже це порушить традицію свята.

Деякі іграшки

День святого Миколая – це добре та тепле свято, і дарувати на нього іграшкову зброю точно не варто. Тож такі подарунки краще викреслити зі свого списку покупок та відкласти до іншої нагоди.

Іграшкові пістолети
Іграшкову зброю на Миколая дарувати не можна / Фото Pexels

Годинники

Навіть гарні та декоративні годинники як подарунок можуть передбачати негативний контекст. Річ у тому, що чимало культур асоціюють з годинниками кінець дружби, стосунків чи навіть сімейних зв'язків.

Парфуми

Такий подарунок також може бути символом поганих стосунків, адже парфуми мають властивість випаровуватися, а це може означати недовговічність дружби чи кохання.

Гострі предмети

Не варто також дарувати в цей день ножі, ножиці чи будь-які інші предмети з гострим лезом. Вони начебто можуть "різати" стосунки між дарувальником та одержувачем.