Подушка уже не будет желтой: постирать ее чрезвычайно просто

Перьевые подушки можно найти в очень многих домах. Впрочем, далеко не все знают, как именно стирать их и можно ли делать это вообще.

Если вы используете подушку каждый день, тогда она может испачкаться очень быстро, сообщает 24 Канал. А сон на плохой подушке может приводить к плохому чувству, нарушение сна, а также аллергических реакций.

Интересно Навернете счастье и защиту в дом: нужно поставить под кровать одну вещь

Как постирать перьевую подушку в стиральной машине

Далеко не всегда есть возможность повезти перьевую подушку в химчистку, а спать на грязной точно не хочется. Тогда нужно искать способы, как постирать подушку в домашних условиях. И даже если вы спите на той, что наполнена перьями, ее вполне можно постирать, и даже в машинке.

Впрочем, нужно придерживаться нескольких важных правил:

никаких отбеливателей;

порошок должен иметь минимальный запах;

нельзя использовать ополаскиватели.

Если ваша подушка небольшая, тогда ее вполне можно стирать в стиральной машине автомат. Если же она не влезает, тогда нужно распороть ее и разделить содержимое в небольшие заранее изготовленные мешочки.

В барабан нужно поместить большие теннисные мячики, или маленькие резиновые шарики. Это поможет сохранить форму подушки и избавиться от комочков в ней. Очень внимательно нужно подойти к выбору режима стирки – лучше всего выбрать "ручная стирка", или "деликатный режим". Если же есть специальный режим "пуховое одеяло", тогда лучше всего подойдет он. Не забудьте также активировать дополнительное полоскание, чтобы вымыть остатки порошка.



Подушки нужно стирать / Фото Pexels

Как высушить перьевую подушку после стирки

После того, как подушка выстирается, вам нужно сделать следующее:

на полу расстелите полотенце или простыню;

высыпьте сверху мокрые перья и распределите его по ткани, или выложите подушку;

накройте сверху марлей, чтобы пух не разлетался по комнате;

оставьте на несколько дней, пока подушка не высохнет полностью.

Во время сушки подушку или мешочки с пухом нужно периодически взбивать, чтобы там не развивалась плесень и не образовывались комочки.

Именно регулярная чистка подушек дает возможность поддержать гигиену сна, избежать аллергии и скопления загрязнений внутри наполнителя. Но время от времени специалисты все же советуют отдавать ваши подушки на профессиональную чистку. Там им вернут белоснежность благодаря ультрафиолетовому излучению, которое гарантированно уничтожит пылевых клещей и вредные микроорганизмы.