Даже если вы вовремя и регулярно моете окна, грязь появляется не только на стекле, но и на рамах вокруг него. И такие пятна желтые, чрезвычайно устойчивы и непривлекательны. Но, к счастью, избавиться от них вполне реально, и сделать это проще, чем вы представляли.

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Чем отчистить желтизну на пластиковых окнах

Для того, чтобы процесс очистки прошел легко, а результат порадовал вас качеством, нужно запастись некоторыми средствами. С их помощью отбеливание пластиковых окон пройдет безо всяких проблем.

Вот что потребуется:

зубная щетка;

ватные диски;

пищевая пленка;

мочалка для мытья посуды;

тазик с водой;

сухая тряпка.

Эти вещи – это практически все, что вам понадобится для мытья окон. И, конечно же, вам понадобится еще вода. Впрочем, не забудьте о том, чтобы защитить область вокруг той, что вы чистите – пол и элементы рядом, которые можно легко загрязнить.



Пластиковые окна нужно мыть / Фото Pexels

Чем удалить желтизну

Прежде всего вы можете попробовать метод с содой – просто незаменимым ингредиентом в доме. Но важно помнить о порядке: сначала нужно мыть раму, потом сами окна, и только в самом конце – подоконник.

Уберите все с подоконника и приготовьте раствор из 4 столовых ложек соды, чтобы получилась густая паста.

Нанесите средство и оставьте его на 10 минут, накрыв пищевой пленкой.

После этого начните чистку с помощью зубной щетки, чтобы еще сильнее оттереть желтизну.

Средство нужно смыть тряпкой, а затем вытереть все насухо.

Другой способ, который может оказаться полезным – с использованием уксуса. Так же, как и сода, уксус может быть чрезвычайно полезным для того, чтобы убирать любые пятна.