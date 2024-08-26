Пластиковые окна станут белоснежными: вот как убрать неприятную желтизну: как убрать неприятную желтизну
Источник:"Чистота"
Пластиковые окна удобны и надежны, а потому очень популярны. Впрочем, со временем на раме, которая сначала была белоснежной, начинают появляться желтые пятна, которые могут испортить вид всего дома.
Даже если вы вовремя и регулярно моете окна, грязь появляется не только на стекле, но и на рамах вокруг него. И такие пятна желтые, чрезвычайно устойчивы и непривлекательны. Но, к счастью, избавиться от них вполне реально, и сделать это проще, чем вы представляли.
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Чем отчистить желтизну на пластиковых окнах
Для того, чтобы процесс очистки прошел легко, а результат порадовал вас качеством, нужно запастись некоторыми средствами. С их помощью отбеливание пластиковых окон пройдет безо всяких проблем.
Вот что потребуется:
- зубная щетка;
- ватные диски;
- пищевая пленка;
- мочалка для мытья посуды;
- тазик с водой;
- сухая тряпка.
Эти вещи – это практически все, что вам понадобится для мытья окон. И, конечно же, вам понадобится еще вода. Впрочем, не забудьте о том, чтобы защитить область вокруг той, что вы чистите – пол и элементы рядом, которые можно легко загрязнить.
Пластиковые окна нужно мыть / Фото Pexels
Чем удалить желтизну
Прежде всего вы можете попробовать метод с содой – просто незаменимым ингредиентом в доме. Но важно помнить о порядке: сначала нужно мыть раму, потом сами окна, и только в самом конце – подоконник.
- Уберите все с подоконника и приготовьте раствор из 4 столовых ложек соды, чтобы получилась густая паста.
- Нанесите средство и оставьте его на 10 минут, накрыв пищевой пленкой.
- После этого начните чистку с помощью зубной щетки, чтобы еще сильнее оттереть желтизну.
- Средство нужно смыть тряпкой, а затем вытереть все насухо.
Другой способ, который может оказаться полезным – с использованием уксуса. Так же, как и сода, уксус может быть чрезвычайно полезным для того, чтобы убирать любые пятна.
- Приготовьте раствор уксуса с водой в пропорции 1:1.
- Ватным диском или тряпкой начните убирать пятно по периметру.
- Чистите подоконник средством, а для большей эффективности оставьте ватный диск на окне, накрыв его пищевой пленкой.
- Смойте другой тряпкой и водой.