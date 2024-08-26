Пластикові вікна стануть білосніжними: ось як прибрати неприємну жовтизну

Пластикові вікна – зручні та надійні, а через це дуже популярні. Втім, з часом на рамі, що спершу була білосніжною, починають з'являтися жовті плями, що можуть зіпсувати вигляд усього дому.

Навіть якщо ви вчасно і регулярно миєте вікна, бруд з'являється не тільки на склі, але й на рамах навколо нього. І такі плями жовті, надзвичайно стійкі та непривабливі. Та, на щастя, позбутися їх цілком реально, і зробити це простіше, ніж ви уявляли.

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Чим відчистити жовтизну на пластикових вікнах

Для того, щоб процес очищення пройшов легко, а результат порадував вас якістю, потрібно запастися деякими засобами. З їхньою допомогою відбілення пластикових вікон пройде без жодних проблем.

Ось що потрібно:

зубна щітка;

ватні диски;

харчова плівка;

мочалка для миття посуду;

тазик з водою;

суха ганчірка.

Ці речі – це практично все, що вам знадобиться для миття вікон. І, звісно ж, вам знадобиться ще вода. Втім, не забудьте про те, щоб захистити область навколо тієї, що ви чистите – підлогу та елементи поряд, які можна легко забруднити.



Пластикові вікна потрібно мити / Фото Pexels

Чим видалити жовтизну

Перш за все ви можете спробувати метод з содою – просто незамінним інгредієнтом в домі. Але важливо пам'ятати про порядок: спершу потрібно мити раму, потім самі вікна, і тільки в самому кінці – підвіконня.

Приберіть усе з підвіконня та приготуйте розчин з 4 столових ложок соди, щоб вийшла густа паста.

Нанесіть засіб та залиште його на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою.

Після цього почніть чищення за допомогою зубної щітки, щоб ще сильніше відтерти жовтизну.

Засіб потрібно змити ганчіркою, а потім витерти все насухо.

Інший спосіб, який може виявитися корисним – з використанням оцту. Так само, як і сода, оцет може бути надзвичайно корисним для того, щоб прибирати будь-які плями.