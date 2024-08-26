Пластикові вікна стануть білосніжними: ось як прибрати неприємну жовтизну
Джерело:"Чистота"
Пластикові вікна – зручні та надійні, а через це дуже популярні. Втім, з часом на рамі, що спершу була білосніжною, починають з'являтися жовті плями, що можуть зіпсувати вигляд усього дому.
Навіть якщо ви вчасно і регулярно миєте вікна, бруд з'являється не тільки на склі, але й на рамах навколо нього. І такі плями жовті, надзвичайно стійкі та непривабливі. Та, на щастя, позбутися їх цілком реально, і зробити це простіше, ніж ви уявляли.
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Чим відчистити жовтизну на пластикових вікнах
Для того, щоб процес очищення пройшов легко, а результат порадував вас якістю, потрібно запастися деякими засобами. З їхньою допомогою відбілення пластикових вікон пройде без жодних проблем.
Ось що потрібно:
- зубна щітка;
- ватні диски;
- харчова плівка;
- мочалка для миття посуду;
- тазик з водою;
- суха ганчірка.
Ці речі – це практично все, що вам знадобиться для миття вікон. І, звісно ж, вам знадобиться ще вода. Втім, не забудьте про те, щоб захистити область навколо тієї, що ви чистите – підлогу та елементи поряд, які можна легко забруднити.
Пластикові вікна потрібно мити / Фото Pexels
Чим видалити жовтизну
Перш за все ви можете спробувати метод з содою – просто незамінним інгредієнтом в домі. Але важливо пам'ятати про порядок: спершу потрібно мити раму, потім самі вікна, і тільки в самому кінці – підвіконня.
- Приберіть усе з підвіконня та приготуйте розчин з 4 столових ложок соди, щоб вийшла густа паста.
- Нанесіть засіб та залиште його на 10 хвилин, накривши харчовою плівкою.
- Після цього почніть чищення за допомогою зубної щітки, щоб ще сильніше відтерти жовтизну.
- Засіб потрібно змити ганчіркою, а потім витерти все насухо.
Інший спосіб, який може виявитися корисним – з використанням оцту. Так само, як і сода, оцет може бути надзвичайно корисним для того, щоб прибирати будь-які плями.
- Приготуйте розчин оцту з водою у пропорції 1:1.
- Ватним диском чи ганчіркою почніть прибирати пляму по периметру.
- Чистьте підвіконня засобом, а для більшої ефективності залиште ватний диск на вікні, накривши його харчовою плівкою.
- Змийте іншою ганчіркою та водою.