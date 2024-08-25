Виявляється є кілька способів, які за допомогою народних засобів можуть допомогти позбутися від цієї проблеми.

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Спирт

Щоб позбутися від розводів на дзеркалі, візьміть спирт, горілку чи лосьйон зі спиртом. Просочіть в розчині серветку з мікрофібри та витріть поверхню.

Нашатирний спирт

Для виведення розводів використовуйте нашатирний спирт. На 1 літр води візьміть 1 міліграм нашатирного спирту. Розпорошуйте засіб на дзеркало за допомогою пульверизатора чи нанесіть на серветку й протріть проблемні місця. Після цього дзеркало треба витерти тканиною, папером чи газетою.

Також можна скористатися іншим способом. Змішайте нашатирний спирт із зубним порошком в рівних частинах та нанесіть суміш на дзеркало й круговими рухами поліруйте до блиску. Цей метод очистить дзеркало від жиру.

Є ще третій лайфхак. У 200 міліграмах води розчиніть 50 міліграмів гліцерину та 5 крапель нашатирю. Цей розчин нанесіть на дзеркало та ретельно протріть папером чи тканиною.



Розводи на дзеркалі можна вивести народними засобами / Фото Pexels

Лимон

А от лимонний сік допомагає прибрати застарілі плями та розводи, які ніяк не виводяться з дзеркала. Вичавіть сік з двох лимонів, змішайте з водою та перелийте розчин в пульверизатор. Цю суміш треба розпорошити на дзеркало та почекати кілька хвилин, а далі витерти залишки сухою тканиною.

Зелений чай з сіллю

Від брудного дзеркала допомагає міцний заварний зелений чай. Додайте в нього ложку солі та почекайте, поки він охолоне. Тоді налийте всередину кілька крапель синьки для білизни та протріть поверхню дзеркала.

Столовий оцет

Одну частину оцту треба змішати з 5 частинами води, змочити в розчині серветку та протерти нею дзеркало. Налийте засіб у пульверизатор та протріть дзеркало.