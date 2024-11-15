Подоконник снова станет белоснежным: вот чем отмыть пластик

Очень часто можно заметить, что ранее белоснежные подоконники покрываются желтыми разводами и становятся как будто серыми. И обычное протирание уже не может справиться с проблемой.

Даже если вы проводите регулярную уборку и всегда следите за чистотой подоконника, всегда наступает момент, когда он покрывается сложными пятнами, сообщает 24 Канал. И их можно отмыть – если только знать правильные средства.

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Перекись водорода

Перекись – это идеальное средство для удаления сложных пятен, особенно жира. И вы можете использовать его для того, чтобы почистить подоконник на кухне, ведь он почти наверняка пострадал именно от него.

Для того, чтобы очистить пластик, нужно нанести немного перекиси на губку и тщательно потереть подоконник. Не стирайте его сразу, вместо этого стоит оставить средство примерно на 10 минут, а после этого протереть чистой тряпкой. После обработки перекисью водорода нужно будет обязательно проветрить комнату.



Подоконники можно почистить перекисью / Фото Pexels

Сода

Сода – это неплохой вариант для того, чтобы осветлить старый подоконник и отмыть его от желтых пятен, остатков скотча, клея и стройматериалов. И есть два разных способа применения соды.

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Прежде всего, вы можете просто рассыпать соду по подоконнику и протереть ее губкой, замоченной в уксусе. Другой вариант – это смешать соду со стиральным порошком и потереть подоконник влажной салфеткой или тряпкой. На мокрую поверхность нужно нанести смесь и оставить на 2 часа. После этого качественно потрите поверхность щеткой.

Зубной порошок

Для того, чтобы отмыть подоконник от застарелых желтых пятен, можно использовать и зубной порошок. Его нужно рассыпать по влажному подоконнику и оставить так примерно на 10 минут. После этого нужно хорошо потереть его и снять с подоконника. Результат вас точно не разочарует.