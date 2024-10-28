Лунный календарь для огородника – это необходимый помощник, который поможет определить, когда же лучше всего проводить те или иные посадки. І Porady 24 подготовили несколько подробных советов относительно того, когда выполнять те или иные работы на огороде.

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Какие есть фазы Луны в ноябре

Луна убывающая – 16 – 30 ноября;

Новолуние – 1 ноября;

Растущая Луна, – 2 – 14 ноября.

Полнолуние – 15 ноября.

В этом месяце благоприятными для садоводства являются такие даты – 3 – 7, 10, 11, 14, 15, 18 – 20, 26 – 29 ноября. Зато есть и дни, которые лучше посвятить отдыху и другим занятиям – 2, 8, 9, 16 и 30 ноября. В эти даты высаженные растения плохо приживутся, поэтому лучше не рисковать.

Что нужно сделать в ноябре

Ноябрь, несмотря на некоторые убеждения людей, все еще время активных работ в саду и на огороде. Вот несколько из основных задач, которые обязательно нужно завершить в этом месяце:

убрать опавшие листья;

обрезать кусты и деревья;

подготовить молодые саженцы;

перекопать почву на огороде для борьбы с вредителями.

Также в ноябре все еще проводится немало посадок "под зиму". Сажают так растения для того, чтобы в следующем году весной получить максимально ранний урожай. Эта техника считается очень удачной, но нужно правильно подобрать дни для посадки тех или иных растений.

Например, вот в какие дни нужно заниматься посевом в ноябре 2024 года: