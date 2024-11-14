Только не трите: идеальный способ очистки пригоревшей сковородки
Сковорода это незаменимый инструмент на кухне, без которого очень трудно обойтись в приготовлении любого блюда. Но что делать, когда она пригорела? Иногда трение может только навредить, поэтому нужно искать альтернативные способы очистки.
Большинство людей хотя бы раз сталкивались с проблемой пригоревшей сковороды, сообщает 24 Канал. И независимо от того, по каким причинам это произошло, вернуть блеск посуды – это совсем нелегкое дело.
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Чем можно отмыть сковородку?
Для того, чтобы разобраться с нагаром на сковороде, вам может понадобиться несколько различных вещей с кухни. В частности, часто используют такие продукты:
- Соль. Она действует как мягкий абразив, помогает постепенно растворить пригоревший слой на посуде.
- Средство для мытья посуды. Оно понадобится для того, чтобы удалить остатки жира.
- Пищевая сода. Она известна своими очищающими свойствами, а также может мягко расщепить пригоревшие остатки пищи.
- Уксус. Он действует как кислотный растворитель и может смягчить даже очень сложные загрязнения.
Сначала соль и пищевую соду нужно насыпать равномерным слоем на дно сковороды. Также добавьте туда несколько капель средства для мытья посуды, а после того, как распределите все равномерно, дно сковороды нужно накрыть бумажным полотенцем.
Сверху заливайте все уксусом. Начнется реакция между содой и уксусом, и вы заметите легкое шипение. Бояться не стоит – оно растворит старую грязь. Оставьте так сковородку на час, а после этого снимите бумажное полотенце и смойте остатки грязи теплой водой.
Сковородку нужно качественно чистить / Фото Pexels
Чем чистить сковородки из различных материалов?
Впрочем, во время очистки вам нужно быть внимательными относительно материала сковородки. Ведь некоторые из них имеют свои особенности, и пренебрежение ими приведет к тому, что посуда просто преждевременно испортится.
- Чугун. Здесь главное правило – это регулярная профилактика, и тогда с нагаром не придется иметь дело вообще. Сковородку нужно помыть вручную горячей водой, протереть текстилем или полотенцем из целлюлозы. А вот после этого нанесите тонкий слой растительного масла на дно сковородки.
- Керамика. Бумагой нужно удалить остатки пищи, залить раствором воды и уксуса, довести до 100 градусов на огне и оставить остывать. После этого слейте жидкость и промойте под проточной водой.
- Антипригарное покрытие. Вот с ним стоит быть особенно осторожными. Наполните сковороду содой и заполните водой, а затем нагрейте на небольшом огне до образования пузырьков. После этого прокипятите в течение 20 минут, слейте воду и промойте еще раз.
- Алюминий. Для очистки можно использовать раствор воды и уксуса или цитрусового сока. Доведите его до кипения в сковороде и оставьте остывать.