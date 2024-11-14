Только не трите: идеальный способ очистки пригоревшей сковородки

Сковорода это незаменимый инструмент на кухне, без которого очень трудно обойтись в приготовлении любого блюда. Но что делать, когда она пригорела? Иногда трение может только навредить, поэтому нужно искать альтернативные способы очистки.

Большинство людей хотя бы раз сталкивались с проблемой пригоревшей сковороды, сообщает 24 Канал. И независимо от того, по каким причинам это произошло, вернуть блеск посуды – это совсем нелегкое дело.

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Чем можно отмыть сковородку?

Для того, чтобы разобраться с нагаром на сковороде, вам может понадобиться несколько различных вещей с кухни. В частности, часто используют такие продукты:

Соль. Она действует как мягкий абразив, помогает постепенно растворить пригоревший слой на посуде.

Она действует как мягкий абразив, помогает постепенно растворить пригоревший слой на посуде. Средство для мытья посуды. Оно понадобится для того, чтобы удалить остатки жира.

Оно понадобится для того, чтобы удалить остатки жира. Пищевая сода. Она известна своими очищающими свойствами, а также может мягко расщепить пригоревшие остатки пищи.

Она известна своими очищающими свойствами, а также может мягко расщепить пригоревшие остатки пищи. Уксус. Он действует как кислотный растворитель и может смягчить даже очень сложные загрязнения.

Сначала соль и пищевую соду нужно насыпать равномерным слоем на дно сковороды. Также добавьте туда несколько капель средства для мытья посуды, а после того, как распределите все равномерно, дно сковороды нужно накрыть бумажным полотенцем.

Сверху заливайте все уксусом. Начнется реакция между содой и уксусом, и вы заметите легкое шипение. Бояться не стоит – оно растворит старую грязь. Оставьте так сковородку на час, а после этого снимите бумажное полотенце и смойте остатки грязи теплой водой.



Сковородку нужно качественно чистить / Фото Pexels

Чем чистить сковородки из различных материалов?

Впрочем, во время очистки вам нужно быть внимательными относительно материала сковородки. Ведь некоторые из них имеют свои особенности, и пренебрежение ими приведет к тому, что посуда просто преждевременно испортится.