Единственный способ чистить сковородку с антипригарным покрытием: она будет служить годами

Сковородки с антипригарным покрытием чрезвычайно удобны в использовании, но в уходе с ними нужно быть вдвойне осмотрительными, чтобы не повредить это покрытие.

Посуда с антипригарным покрытием – это невероятная помощь на кухне, и она позволяет готовить более здоровую пищу с меньшим количеством масла, а уборка также невероятно упрощается. Впрочем, он также требует тщательной чистки, пишет Martha Stewart.

Интересно Загляните под кухонную раковину: время выбросить 5 вещей оттуда

Как почистить антипригарную сковородку

Одно из многих преимуществ сковородок с антипригарным покрытием – они значительно облегчают очистку. Сначала вам нужно дать сковороде остыть, а затем использовать один очень простой метод, который заставит вашу посуду заблестеть.

Прежде всего, никогда не погружайте горячую сковородку в холодную воду, ведь это может привести к деформации покрытия и пластика. Когда же она остынет, сбрызните сковородку моющим средством, чтобы покрыть всю поверхность.

Затем с помощью тряпки для посуды или губки потрите сковороду, но избегайте использования абразивных и жестких щеток, ведь они легко могут повредить покрытие.

Вам также нужно тщательно помыть кастрюлю теплой водой и убедиться, что все мыло удалено с поверхности. Перед тем, как уберете сковородку в шкаф, убедитесь, что она полностью высохла, или протрите ее бумажным полотенцем. Это нужно для того, чтобы предотвратить появление ржавчины.



Сковородку нужно чистить осторожно / Фото Pexels

Как отмыть старую грязь

Даже на посуде с антипригарным покрытием время от времени появляется грязь, которую сложно отчистить. К счастью, его можно удалить с помощью обычной соды, которая найдется на каждой кухне.

Прежде всего, замочите сковородку в теплой мыльной воде на полчаса, а после этого мягкой щеткой осторожно счистите остатки пищи. После этого вам нужно сделать пасту из воды и соды и нанести ее на поверхность.

Дайте смеси постоять примерно 15 минут, а после этого осторожно потрите щеткой посуду еще раз, чтобы убрать пасту. Сковородка должна высохнуть на воздухе, и после этого ее можно убирать обратно в шкаф.