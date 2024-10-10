Вы могли об этом и не думать, но пространство под кухонной раковиной часто является одним из самых сложных для организации. Оно маленькое, неправильной формы из-за труб, а также заполнено многими полезными вещами – и не меньшим количеством хлама, сообщает профессиональная организаторка Крис Харгроув.

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Пищевые продукты

Первое, что нужно убрать из-под раковины – это еда, которую вы могли там хранить. Прежде всего, обычно под раковиной также стоит мусорка, а это не то соседство, которого вы хотите для своих продуктов. Во-вторых, даже если ваши продукты запечатаны, влага от труб и раковины все еще может повлиять на них, и это приведет к тому, что пища заплесневеет или испортится.

Дополнительные средства для чистки

Если под раковиной у вас хранятся дополнительные средства для чистки, тогда вам стоит пересмотреть это место. Обычно пространство под раковиной предназначается именно для основных средств уборки и мешков для мусора, а также кухонных полотенец.

Если вы будете складывать туда еще и дополнительные средства, пространство может быстро стать тесным и дезорганизованным.

Пустые бутылки

Существует очень немалая вероятность, что под вашей раковиной хранится одна или две бутылки, которые уже совсем пустые. И независимо от того, это бутылка от средства для чистки, или просто пустой сосуд из-под напитка, самое время вынести их в мусорник.

Продукты, которые вам не понравились

Не все средства для чистки, которые вы покупаете в магазине, оправдывают ваши ожидания – и это нормально. Но если вы купили средство и со временем обнаружили, что совсем им не пользуетесь, нет никакой причины хранить его дальше. Если он полный, вы можете отдать его кому-то из друзей или знакомых, а если уже почти пустой – тогда можно просто отправить упаковку в мусорку.



Не все средства для чистки нужно хранить / Фото Pexels

Старые инструменты для чистки

Нередко под раковиной можно увидеть губку для чистки, которая давно видела лучшие дни. Очень часто люди не заменяют средства для уборки, считая, что тряпки всегда будут грязными, но это ошибочная стратегия.

Качество уборки напрямую зависит от того, насколько чистые и хорошие ваши инструменты, поэтому самое время наконец их заменить.