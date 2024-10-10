Ви могли про це й не думати, та простір під кухонною раковиною часто є одним з найскладніших для організації. Він маленький, неправильної форми через труби, а також заповнений багатьма корисними речами – і не меншою кількістю мотлоху, повідомляє професійна організаторка Кріс Харгроув.

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Харчові продукти

Перше, що потрібно прибрати з-під раковини – це їжа, яку ви могли там зберігати. Перш за все, зазвичай під раковиною також стоїть смітник, а це не те сусідство, якого ви хочете для своїх продуктів. По-друге, навіть якщо ваші продукти запечатані, волога від труб та раковини все ще може вплинути на них, і це призведе до того, що їжа запліснявіє чи зіпсується.

Додаткові засоби для чищення

Якщо під раковиною у вас зберігаються додаткові засоби для чищення, тоді вам варто переглянути це місце. Зазвичай простір під раковиною призначається саме для основних засобів прибирання та мішків для сміття, а також кухонних рушників.

Якщо ви складатимете туди ще й додаткові засоби, простір може швидко стати тісним та дезорганізованим.

Порожні пляшки

Існує дуже немала ймовірність, що під вашою раковиною зберігається одна чи дві пляшки, які вже зовсім порожні. І незалежно від того, чи це пляшка від засобу для чищення, чи просто пуста посудина з-під напою, саме час винести їх до смітника.

Продукти, які вам не сподобалися

Не всі засоби для чищення, які ви купуєте у магазині, виправдовують ваші очікування – і це нормально. Та якщо ви купили засіб і з часом виявили, що зовсім ним не користуєтеся, немає жодної причини зберігати його далі. Якщо він повний, ви можете віддати його комусь з друзів чи знайомих, а якщо вже майже порожній – тоді можна просто відправити упаковку до смітника.



Не всі засоби для чищення потрібно зберігати / Фото Pexels

Старі інструменти для чищення

Нерідко під раковиною можна побачити губку для чищення, яка давно бачила кращі дні. Дуже часто люди не замінюють засоби для прибирання, вважаючи, що ганчірки завжди будуть брудними, але це помилкова стратегія.

Якість прибирання напряму залежить від того, наскільки чисті та хороші ваші інструменти, тож саме час нарешті їх замінити.