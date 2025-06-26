Почистить слив в ванной можно без химии: простые лайфхаки

Проблема с водоотводом случается часто, поэтому стоит знать несколько действенных лайфхаков, которые помогут прочистить засор в ванной. Чаще всего он возникает из-за скопления волос, мыльного осадка и других загрязнений.

Справиться с засорами можно без финансовых затрат, пишет 24 Канал. Вполне достаточно будет воспользоваться средствами, которые уже есть в доме.

Читайте также Выворачивайте носки во время стирки: вот для чего это делать

Змейка для очистки труб

В каждом доме должен быть полезный инструмент – змейка для очистки труб. Если в сливе запутались волосы, то достаточно лишь погрузить приспособление внутрь, прокрутить вокруг оси и медленно вытянуть. Змейка заберет все волосы, которые накопились в сливе, поэтому вода начнет лучше стекать.

До речі, знайти засоби для прочищення труб за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Вантуз

Простым и эффективным методом пробить засор в ванной, является использование вантуза. В ванной должно быть немного воды, чтобы вантуз мог создать вакуум. Тогда плотно прижмите его к сливу и резко потяните вверх и вниз несколько раз. Этот способ поможет сдвинуть засор и восстановит нормальный водоотвод.



Слив в ванной очистить легко и просто / Фото Pexels

Сода и уксус

Три четвертых стакана соды нужно засыпать в трубу, а потом залить таким же количеством уксуса и закрыть отверстие пробкой. Через 15 минут все нужно промыть горячей водой. Сода и уксус сделают реакцию по выделению углекислого газа, поэтому в такой среде растворятся все мыльные отложения.

Стиральный порошок

Прочистить засор можно с помощью стирального порошка. Насыпьте в сток 2 – 3 столовые ложки средства и оставьте на 30 минут. За это время порошок начнет взаимодействовать с грязью, после чего его надо только промыть водой.

К слову! Мытье полов в воскресенье считается плохой приметой. Почему нельзя мыть пол в этот день – читайте в материале.

Лимонная кислота

Убрать скопление волос в ванной можно с помощью двух пакетиков лимонной кислоты. Их надо растворить в литре горячей воды и залить в трубу. Кислота разъест засор уже через 15 минут.