Диван будет выглядеть как новенький: вот как легко почистить его дома

Диван – это та часть меблировки, которая всегда бросается в глаза в квартире. Поэтому особенно неприятно, когда он выглядит засаленным и грязным.

К сожалению, со временем вся мебель имеет тенденцию к засаливанию и загрязнению. И это совершенно нормально, и если вы видите, что пора выполнить очистку, не стоит откладывать его слишком сильно. Ведь со временем проблема не исчезнет, а только станет серьезнее.

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Как дома почистить тканевый диван

Отмыть диван, когда он начинает блестеть и лосниться, можно использовать несколько способов: покупными средствами или домашними. И первый, и второй способ может быть одинаково эффективным, но второй– гораздо дешевле.

Итак, далее несколько простых домашних методов, которые помогут справиться с загрязнениями на диване.

Этиловый спирт

Обычно от засоленности чистят всю обивку., а не протирают ее выборочно. Но если вам надоедает одно конкретное пятно, тогда этиловый спирт тоже придет на помощь. Как известно, это средство очень хорошо абсорбирует жир и удаляет некоторые виды пятен. Так что он поможет не только справиться с сальными пятнами., но и поможет с загрязнениями от зеленки, йода, кофе или чай.

Для начала вам нужно пропылесосить диван., а затем в емкости смешайте 2 литра теплой воды и 100 миллилитров спирта. Средство залейте в распылитель или мойте прямо из тазика. Старайтесь не намачивать мебель слишком сильно, чтобы там впоследствии не появился грибок. В конце уборки нужно пропылесосить диван еще раз.



Спиртом можно легко почистить диван / Фото Pexels

Уксус

Это средство пригодится не только на кухне, но и в уборке. Действовать нужно по тому же рецепту, что и со спиртом: разведите 100 грамм средства в 2 литрах воды, а после этого осторожно нанесите его на всю поверхность или выборочно на пятна.

Соль

Еще одно эффективное домашнее средство, о котором тоже не стоит забывать– это самая обычная соль. С ее помощью можно убрать любые загрязнения. Вам нужно смешать литр горячей воды и полстакана соды. Намочите тряпку средством и почистите всю мебель. Оставьте раствор соли на диване на 10 минут, а затем смойте его водой.