Диван буде, як новенький: ось як легко почистити його вдома

Диван – це та частина меблювання, що завжди впадає в очі у квартирі. Тому особливо неприємно, коли він має засмальцьований і брудний вигляд.

На жаль, з часом усі меблі мають тенденцію до засалювання та забруднення. І це абсолютно нормально, та якщо ви бачите, що час виконати очищення, не варто відкладати його надто сильно. Адже з часом проблема не зникне, а тільки стане серйознішою.

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Як вдома почистити тканинний диван

Відмити диван, коли він починає блищати та лоснитися, можна у кілька способів: покупними засобами чи домашніми. І перший, і другий спосіб може бути однаково ефективним, але другий – набагато дешевшим.

Отож, далі кілька простих домашніх методів, які допоможуть впоратися із забрудненнями на дивані.

Етиловий спирт

Зазвичай від засоленості чистять усю оббивку, а не протирають її вибірково. Та якщо вам надокучає одна конкретна пляма, тоді етиловий спирт також прийде на допомогу. Як відомо, цей засіб дуже добре абсорбує жир та видаляє деякі види плям. Тож він допоможе не тільки впоратися із сальними плямами, але й допоможе із забрудненнями від зеленки, йоду, кави чи чаю.

Спершу вам потрібно пропилососити диван, а після цього у місткості змішайте 2 літри теплої води та 100 мілілітрів спирту. Засіб залийте у розпилювач або ж мийте прямо з тазика. Намагайтеся не намочувати меблі надто сильно, аби там згодом не з'явився грибок. В кінці прибирання потрібно пропилососити диван ще раз.



Спиртом можна легко почистити диван / Фото Pexels

Оцет

Цей засіб стане у пригоді не тільки на кухні, але й у прибиранні. Діяти потрібно за таким самим рецептом, що і зі спиртом: розведіть 100 грамів засобу у 2 літрах води, а після цього обережно нанесіть його на всю поверхню або ж вибірково на плями.

Сіль

Ще один ефективний домашній засіб, про який теж не варто забувати – це звичайнісінька сіль. З її допомогою ви можете прибрати будь-які забруднення. Вам потрібно змішати літр гарячої води та пів склянки соди. Намочіть ганчірку засобом та почистьте усі меблі. Залиште розчин солі на дивані на 10 хвилин, а після цього змийте його водою.