Желтая полоса на унитазе исчезнет навсегда: народный метод работает безотказно

Иногда на унитазе может появляться желтая полоса от жесткой воды в доме, и избавиться от нее бывает совсем непросто даже после упорного мытья. К счастью, способ разобраться с ней все же существует.

Желтая полоса может появиться внутри унитаза даже в случае, если вы моете его регулярно, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы от нее избавиться, нужно знать несколько простых средств.

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Как убрать желтую полосу на унитазе?

Нередко желтая грязь на унитазе становится настоящим кошмаром, ведь сколько над ним не бейся, а он не исчезает. Но есть одно легкое и эффективное решение, которое сведет к минимуму ваши заботы о чистоте.

Хитрость заключается в том, что для очистки нужно использовать обычную пищевую фольгу. Как это сделать, Вам нужно просто сформировать несколько небольших шариков из нее и поместить их в бачок унитаза.

Алюминий, высвобождаясь, создаст защитный барьер, который поможет предотвратить образование отложений и устранит возможность появления ржавчины.

Простой трюк даже не требует постоянного вмешательства. Вы можете просто один раз положить эти шарики из фольги и на месяцы забыть о проблемах с унитазом, ведь он всегда будет оставаться блестящим и чистым.



Полосу из туалета можно быстро убрать / Фото Pexels

Чем еще можно почистить полосу?

Но если этот метод вам не подходит, вы можете воспользоваться несколькими другими надежными средствами.