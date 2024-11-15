Жовта смуга на унітазі зникне назавжди: народний метод працює безвідмовно

Іноді на унітазі може з’являтися жовта смуга від жорсткої води у домі, і позбутися її буває зовсім непросто навіть після наполегливого миття. На щастя, спосіб розібратися з нею все ж існує.

Жовта смуга може з’явитися всередині унітаза навіть у випадку, якщо ви миєте його регулярно, повідомляє 24 Канал. І для того, аби її позбутися, потрібно знати кілька простих засобів.

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Як прибрати жовту смугу на унітазі?

Нерідко жовтий бруд на унітазі стає справжнім кошмаром, адже скільки над ним не бийся, а він не зникає. Та є одне легке та ефективне рішення, яке зведе до мінімуму ваші турботи про чистоту.

Хитрість полягає в тому, що для очищення потрібно використати звичайну харчову фольгу. Як це зробити? Вам потрібно просто сформувати кілька невеликих кульок з нею та помістити їх у бачок унітазу.

Алюміній, вивільняючись, створить захисний бар’єр, який допоможе запобігти утворенню відкладень та усуне можливість появи іржі.

Простий трюк навіть не вимагає постійного втручання. Ви можете просто один раз покласти ці кульки з фольги і на місяці забути про проблеми з унітазом, адже він завжди залишатиметься блискучим та чистим.



Смугу з туалету можна швидко прибрати / Фото Pexels

Чим ще можна почистити смугу?

Але якщо цей метод вам не підходить, ви можете скористатися кількома іншими надійними засобами.