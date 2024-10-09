Если вы хотите всегда поддерживать первоначальную белоснежность ванной, нужно разобраться с некоторым основным уходом, что поможет избавиться от налета, ржавчины и известковых отложений. Впрочем, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, пишет Clean Guard.

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Как почистить ванну из разных материалов

Если вы решили взяться за глобальную очистку своей ванны, тогда вы можете использовать и народные средства, и профессиональные химикаты. Впрочем, есть все же некоторые общие правила чистки, о которых нужно помнить перед началом работы.

Никогда не используйте абразивные средства и жесткие щетки: это может поцарапать и испортить покрытие. Мойте только губками.

Не используйте химию, которая имеет агрессивные кислоты в составе. Особенно внимательными нужно быть с ваннами, которые имеют акриловое покрытие.

Не замачивайте в ванной белье со стиральным порошком – так вы можете уничтожить покрытие.

Для ухода за разными типами сантехники используйте разные средства. Обязательно читайте состав и назначение на упаковке во время покупки химии.

Как почистить чугунную ванну

Такие ванны можно встретить в советских квартирах, и в составе такого материала содержатся соли циркония, поэтому когда ванна постоянно контактирует с водой, покрытие может испортиться достаточно быстро.

Для того, чтобы правильно ухаживать за такой ванной, следите, чтобы после использования в ней не оставалось жидкости. При выборе химии нужно избегать абразивов, хлора и кислот.



Ванну нужно чистить осторожно / Фото Pexels

Как мыть мраморную ванну

Обычно ванны из мрамора покрываю эпоксидной смолой, ведь этот защитный слой может предотвращать впитывание запахов и загрязнений. Впрочем, уничтожить эту защиту очень легко: достаточно только почистить несколько раз ванну абразивами или средствами со щелочным составом.

Кроме того, мраморные ванны также не выносят долгого и постоянного контакта с водой. После принятия душа лучше всего будет всегда вытирать поверхность насухо.

Как чистить стальную ванну

Такие ванны эмалированные, но слой даже тоньше, чем в чугунных ваннах. Здесь тоже нельзя пользоваться абразивами и агрессивными кислотами, ведь они разрушат покрытие. Нельзя использовать очень горячую воду и температурные перепады: это может привести к тому, что на эмали появятся трещины.

Как помыть ванну народным способом

Существует несколько методов очистки ванны, для которых вам не придется покупать дорогую химию. Итак, вот наиболее действенные средства: