Ванну можно почистить до белья и без химии: вот как это сделать дома

Ванная, конечно же, есть практически в каждой квартире. И несмотря на то, что она чрезвычайно удобна, со временем она начинает покрываться неприятным желтым налетом, который может испортить визуальное впечатление от помещения.

Если вы хотите всегда поддерживать первоначальную белоснежность ванной, нужно разобраться с некоторым основным уходом, что поможет избавиться от налета, ржавчины и известковых отложений. Впрочем, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, пишет Clean Guard.

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Как почистить ванну из разных материалов

Если вы решили взяться за глобальную очистку своей ванны, тогда вы можете использовать и народные средства, и профессиональные химикаты. Впрочем, есть все же некоторые общие правила чистки, о которых нужно помнить перед началом работы.

Никогда не используйте абразивные средства и жесткие щетки: это может поцарапать и испортить покрытие. Мойте только губками.

Не используйте химию, которая имеет агрессивные кислоты в составе. Особенно внимательными нужно быть с ваннами, которые имеют акриловое покрытие.

Не замачивайте в ванной белье со стиральным порошком – так вы можете уничтожить покрытие.

Для ухода за разными типами сантехники используйте разные средства. Обязательно читайте состав и назначение на упаковке во время покупки химии.

Как почистить чугунную ванну

Такие ванны можно встретить в советских квартирах, и в составе такого материала содержатся соли циркония, поэтому когда ванна постоянно контактирует с водой, покрытие может испортиться достаточно быстро.

Для того, чтобы правильно ухаживать за такой ванной, следите, чтобы после использования в ней не оставалось жидкости. При выборе химии нужно избегать абразивов, хлора и кислот.



Ванну нужно чистить осторожно / Фото Pexels

Как мыть мраморную ванну

Обычно ванны из мрамора покрываю эпоксидной смолой, ведь этот защитный слой может предотвращать впитывание запахов и загрязнений. Впрочем, уничтожить эту защиту очень легко: достаточно только почистить несколько раз ванну абразивами или средствами со щелочным составом.

Кроме того, мраморные ванны также не выносят долгого и постоянного контакта с водой. После принятия душа лучше всего будет всегда вытирать поверхность насухо.

Как чистить стальную ванну

Такие ванны эмалированные, но слой даже тоньше, чем в чугунных ваннах. Здесь тоже нельзя пользоваться абразивами и агрессивными кислотами, ведь они разрушат покрытие. Нельзя использовать очень горячую воду и температурные перепады: это может привести к тому, что на эмали появятся трещины.

Как помыть ванну народным способом

Существует несколько методов очистки ванны, для которых вам не придется покупать дорогую химию. Итак, вот наиболее действенные средства: