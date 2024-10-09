Ванну можна почистити до білизни й без хімії: ось як це зробити вдома

Ванна, звісно ж, є практично у кожній квартирі. І попри те, що вона надзвичайно зручна, з часом вона починає покриватися неприємним жовтим нальотом, який може зіпсувати візуальне враження від приміщення.

Якщо ви хочете завжди підтримувати первинну білосніжність ванної, потрібно розібратися з деяким основним доглядом, що допоможе позбутися нальоту, іржі та вапняних відкладень. Втім, це не так складно, як може здатися на перший погляд, пише Clean Guard.

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Як почистити ванну з різних матеріалів

Якщо ви вирішили взятися за глобальне очищення своєї ванни, тоді ви можете використати і народні засоби, і професійні хімікати. Втім, є все ж деякі загальні правила чищення, про які потрібно пам'ятати перед початком роботи.

Ніколи не використовуйте абразивні засоби та жорсткі щітки: це може подряпати та зіпсувати покриття. Мийте тільки губками.

Не використовуйте хімію, яка має агресивні кислоти у складі. Особливо уважними потрібно бути з ваннами, які мають акрилове покриття.

Не замочуйте у ванній білизну з пральним порошком – так ви можете знищити покриття.

Для догляду за різними типами сантехніки використовуйте різні засоби. Обов'язково читайте склад та призначення на упаковці під час покупки хімії.

Як почистити чавунну ванну

Таки ванни можна зустріти у радянських квартирах, і у складі такого матеріалу містяться солі цирконію, тож коли ванна постійно контактує з водою, покриття може зіпсуватися досить швидко.

Для того, щоб правильно доглядати за такою ванною, стежте, аби після використання у ній не лишалося рідини. Під час вибору хімії потрібно уникати абразивів, хлору та кислот.



Ванну потрібно чистити обережно / Фото Pexels

Як мити мармурову ванну

Зазвичай ванни з мармуру покриваю епоксидною смолою, адже цей захисний шар може запобігати вбиранню запахів та забруднень. Втім, знищити цей захист дуже легко: досить тільки почистити кілька разів ванну абразивами чи засобами з лужним складом.

Окрім того, мармурові ванни також не виносять довгого й постійного контакту з водою. Після прийняття душу найкраще буде завжди витирати поверхню насухо.

Як чистити сталеву ванну

Такі ванни емальовані, але шар навіть тонший, ніж у чавунних ваннах. Тут теж не можна користуватися абразивами та агресивними кислотами, адже вони зруйнують покриття. Не можна використовувати дуже гарячу воду та температурі перепади: це може призвести до того, що на емалі з'являться тріщини.

Як помити ванну народним способом

Існує кілька методів очищення ванни, для яких вам не доведеться купувати дорогу хімію. Отож, ось найбільш дієві засоби: