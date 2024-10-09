Деякі аспекти готелів, виявляється, ви можете досить легко інтегрувати у свою оселю – наприклад, елементи дизайну чи чистоти, які так усіх приваблюють. І для цього навіть не потрібно робити якогось значного ремонту чи мати великий бюджет, пише Real Simple.

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Розетка біля ліжка

Немає нічого приємнішого, ніж прокинутися у розкішному готельному номері з повністю зарядженим телефоном. І якщо можливість прокидатися у готелі трапляється не так часто, частину про телефон можна перенести і до свого дому.

Якщо у вас є звичка читати у телефоні чи гортати соцмережі перед сном, то розетка прямо біля приліжкової тумбочки може стати великим покращенням у інтер'єрі та зручності вашого дому.

Ролети на вікнах

Іноді хочеться поринути в дрімоту навіть посеред дня, але яскраве сонце точно заважатиме вам у цьому. Ролети – це ідеальний спосіб тримати світло якомога далі від приміщення, і водночас зробити його візуально більшим завдяки відсутності штор.

Вбудовані динаміки з Bluetooth

Інтегроване аудіо точно є трендом у готелях, але нічого не заважає вам додати його й до своєї оселі. Так ви зможете вмикати музику у квартирі прямо зі свого телефона. І, попри першу думку, ця розкіш не має обмежуватися тільки вітальнею. Насправді одним з несподіваних, але дуже вдалих місць для вбудованого динаміка може бути стеля вашої ванної кімнати.

Безконтактні крани

Незалежно від того, чи ви зупинилися в шикарному готелі, чи обідаєте в хорошому ресторані, ви вже помітили, що безконтактні крани не тільки гігієнічні, але й зручні.



Безконтактні крани можуть бути дуже зручними / Фото Pexels

Тож вони можуть стати чудовим доповненням й до будь-якої домівки. Зазвичай їх використовують у середовищах з інтенсивним трафіком, проте є чимало красивих варіантів і для житлового використання.

Багаторазові пляшки для ванної кімнати

Звісно ж, однакові пляшки у ванній без етикеток та різних картинок відразу ж створюють відчуття розкоші. І ви можете перенести його й до своєї ванної, просто придбавши кілька багаторазових пляшок. Зрештою це зекономить вам гроші та створить витонченішу та розкішнішу естетику ванної кімнати.