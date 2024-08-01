Вытяжка будет сиять, как новенькая: вот простой способ ее почистить от старого жира

Старый жир в вытяжке часто становится проблемой, которая мешает прибору работать на полную мощность. И почистить ее не так просто.

Вытяжка – это прибор, который есть, вероятно, на каждой кухне. Но если ее часто использовать, со временем на ней накопится немало жира – а он не только портит внешний вид вытяжки, но и снижает эффективность ее работы.

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Как быстро очистить вытяжку

Когда время поджимает, нужно поставить в приоритет не только быстрое, но и качественную очистку вытяжки. Поэтому нужно отыскать методы, которые не потребуют долгого ожидания.

И один из них – это использование горячей мыльной воды. Вам нужно наполнить небольшую миску или ванночку горячей водой и добавить несколько капель средства для мытья посуды. После этого нужно разобрать вытяжку и все съемные части погрузить в этот раствор и оставить так на 10 – 15 минут. После этого нужно тщательно протереть их губкой, смывая остатки жира и мыла.

Когда вы очищаете несъемные части вытяжки, нужно будет использовать губку с раствором. Окуните тряпку или губку в воду, смешанную со средством для мытья посуды, но отожмите так, чтобы с нее не капала вода. Участок нужно протереть, а затем чистой тряпкой смыть раствор. При необходимости процедуру можно повторить.



Вытяжку нужно вовремя чистить / Фото Pexels

Как убрать застарелый жир из вытяжки

Для того, чтобы удалить застарелый жир, вы можете пойти двумя путями. Или же использовать специальное средство, которое можно приобрести в магазине, или же приготовить средство самостоятельно из тех продуктов, которые есть дома. Например, вы можете сделать очиститель на основе соды, уксуса и хозяйственного мыла.

Сначала нужно смочить губку в 9%-м растворе уксуса и тщательно промыть им все грязные места. Если фильтр слишком загрязнен, тогда лучше снять его и поместить в большую емкость. Залейте ее уксусом и оставьте на 20 – 30 минут.

После этого уксус нужно смыть и щеткой почистить все загрязненные места. Если уксуса недостаточно для того, чтобы справиться с загрязнениями, тогда используйте соду. Сначала нужно протереть вытяжку и фильтр влажной губкой, а затем нанести на поверхность пищевую соду. Оставьте так на 30 – 40 минут, а затем смойте.

Также вместо соды вы можете взять лимонную кислоту, чтобы получить похожий эффект.