На самом деле хлеб может храниться дома свежим достаточно долго – до трех недель. Но это только при условии, если вы знаете, где его положить и какие условия для этого продукта будут лучшими.

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Как долго может храниться хлеб

Не всегда получается съесть весь хлеб сразу. И в таком случае не помешает прибегнуть к нескольким хитростям по хранению, чтобы он оставался свежим как можно дольше. Поэтому вот несколько способов хранения хлеба, чтобы он долго не портился.

В хлебнице

Но перед тем, как положить хлеб в хлебницу, вам нужно прибегнуть к одному лайфхаку: протрите внутренние стенки уксусом, чтобы уничтожить все грибковые бактерии. Продукт нужно обмотать пергаментом в несколько слоев, а если бумаги нет, вы можете воспользоваться фольгой.

Также хлеб на хранение можно положить в эмалированную кастрюлю, обернув его бумагой. И вы будете удивлены, и хранить различные виды хлеба вместе не стоит, ведь так быстро испортятся оба продукта. Вы можете завернуть продукт также в льняную ткань.



Хлеб нужно хранить правильно / Фото Pexels

В холодильнике

Низкая температура – это именно то, что нужно, чтобы помешать дрожжевым бактериям расти. Но перед тем, как класть в холодильник хлеб, нужно завернуть его в пергамент, а затем – в герметичный пакет.

Это защитит хлеб от посторонних запахов. Но перед употреблением хлеба из холодильника вы можете разогреть его в духовке или в микроволновке.

В морозилке

Конечно, так хлеб потеряет свою мягкость, но точно не испортится. Чтобы заморозить продукт, вам сначала нужно натереть его ломтиками, а после этого сложить в пакет.