Некоторые говорят, что жуки вырабатывают иммунитет к химическим средствам, поэтому лучше бороться с ними с помощью народных методов.

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Ручной сбор колорадских жуков

Этот способ подойдет для тех, кто не брезгует насекомыми. Собирайте жуков в перчатках вручную в ведро с солевым раствором. Можете взять веник, только будьте осторожны, чтобы не повредить листья картофеля. Обратите внимание, что таким способом вы соберете только взрослых особей, личинки могут быть под листьями, поэтому через некоторое время ручной сбор придется повторить.

Картофельные ловушки

В литровую банку поставьте нарезанные клубни картофеля. Банку закопайте в междурядья, чтобы верх емкости оставался над грядкой. Края банки смажьте картофельным соком. Жуки приползут и упадут в банку, а выбраться из нее не смогут.



От колорадского жука можно избавиться без химии / Фото Pexels

Горчица

Посадите горчицу рядом с картофельными грядками, а после цветения скосите и разложите рядом. Колорадский жук очень не любит запаха горчицы, поэтому покинет грядки. Также из горчицы можно приготовить растворы, которые надо распылить по листьям.

Для первого раствора нужно 100 граммов сухой горчицы и 100 миллиграммов уксуса на 10 литров воды, для второго – 100 граммов сухой горчицы с хозяйственным мылом на 1 литр воды.

Лук и чеснок

Для настоя возьмите 200 граммов луковой шелухи и растертых головок чеснока. Залейте их 10 литрами воды и кипятите 2 часа на огне. Тогда отвар надо процедить и долить воды, чтобы получилось 10 литров. В конце добавьте 10 граммов натертого хозяйственного мыла.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Чистотел и можжевельник

Ростки можжевельника надо посадить рядом с картофелем, поскольку колорадский жук очень боится этого запаха. Если же сажать поздно – приготовьте раствор. Пучок можжевельника надо залить 10 литрами воды и дать настояться 2 часа. Процеженным раствором надо опрыскать кусты.

Чистотел сможет убить не только взрослых жуков, но и личинок. Можно выложить растение между рядами с картофелем или приготовить отвар. Для этого побеги сложите в ведро, залейте 10 литрами воды, кипятите 15 минут, а после этого охладите, процедите, а 500 миллиграммов настоя разведите в ведре воды. Раствором опрыскайте огород.

Опилки

Древесные опилки отпугивают своим запахом насекомых. Раскладывайте ее между грядками картофеля, как мульчу примерно 2 – 3 раза в месяц. Хорошо раскладывать ее после дождя, чтобы усилить запах. Опилки избавят не только от колорадских жуков, но и являются хорошим удобрением для грядок.