Очень часто садоводы выращивают не только съедобные культуры, но и ароматные цветы, ведь они могут украсить любой участок. И одна из самых больших напастей, что может произойти здесь – это насекомые. К счастью, один простой рецепт может защитить растения.

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Что нужно делать с чесноком

Прежде всего, вам понадобится банка. В нее высыпьте перец горошком, измельченный чеснок и немного красного перца. Также к этой смеси нужно добавить несколько капель белого уксуса, а также пол литра теплой воды.

Раствор нужно убрать и дать ему настояться примерно сутки. После того, как вы процедите настой, а жидкость, насыщенную чесноком, перельете в бутылку с пульверизатором, можно будет действовать.

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Растения вам нужно опрыскать в тех местах, где вы замечаете насекомых. Результат станет очевидным уже очень скоро – их количество существенно сократится. Между использованиями смесь эксперты советуют хранить в холодильнике.



Цветы нужно защищать от вредителей / Фото Pexels

Средство из чеснока советуют использовать для того, чтобы отпугивать таких популярных садовых вредителей, как тля и слизни. Кстати, прекрасно чесночный настой может справиться и с отпугиванием комаров, поэтому даже они будут убегать с вашего участка как можно дальше, как только вы начнете использовать это средство.